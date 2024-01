SAUZE D’OULX – Speciale Sauze d’Oulx sulla trasmissione “Non vedo l’ora” di GRP Tv. Un doppio speciale, in quanto la trasmissione condotta da Roberto Monteriso dedica due puntate a Sauze d’Oulx: giovedì 25 e venerdì 26 gennaio sempre alle ore 20,30 sul Canele 15 di GRP Tv.

Giovedì 11 gennaio la troupe di GRP Tv è salita a Sauze d’Oulx per registrare lo speciale.

Una giornata intensa con Roberto Monteriso ed i suoi operatori impegnati a registrare immagini e voci per presentare al meglio Sauze d’Oulx all’affezionato pubblico della trasmissione “Non vedo l’ora” che è ormai diventata un cult delle ore 20,30 sul canale 15.

A dare il benvenuto a Sauze d’Oulx il Sindaco Mauro Meneguzzi e la Presidente del Consorzio Fortur Serenella Marcuzzo. Con loro ovviamente i primi sorrisi che si ricevono arrivando a Sauze, ovvero quelli di Cinzia Eydallin e Federica Perron dell’Ufficio del Turismo.

La voce della neve, degli impianti e delle novità che la Vialattea sta portando avanti su Sauze d’Oulx e sull’intero comprensorio sono state illustrate da Andrea Rondina, Business Development & Marketing Director.

Le telecamere di GRP Tv si sono poi spostate nel cuore di Jouvenceaux per incontrare la famiglia Metello.

Fabio Metello e la figlia Deborah hanno presentato i piatti forti della tradizione del loro ristorante “Etoile de Neiges” con selvaggina, zuppe, patate, formaggi, salumi e vini locali.

Andrea Metello ha raccontato la sua esperienza, con Claudio Natta, di produttore della birra “Plot” con luppolo coltivato a Sauze e la produzione di miele di montagna.

La salita in seggiovia sino a Sportinia per entrare nel cuore del mondo della neve.

E qui l’incontro con il maestro di sci Davide Salomoni della Scuola Sci Sauze Sportinia.

La vita e le atmosfere di un rifugio in quota con lo staff dell’Orso Bianco della famiglia Clataud.

Infine rientro a Sauze per un apres ski al bar “Scacco Matto” con il “bombardino” di Paola Debili

Ed infine il saluto e l’arrivederci da parte dell’Assessore Davide Allemand.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi e l’Assessore Davide Allemand ringraziano per la collaborazione ed invitano alla visione del programma: “Ringraziamo il giornalista Roberto Monteriso e la troupe di GRP Tv per il servizio che hanno voluto realizzare a Sauze d’Oulx. Ringraziamo anche i titolari di attività, strutture alberghiere, bar e ristoranti, nonché tutti coloro che hanno offerto la loro collaborazione durante le riprese effettuate nei giorni scorsi sul nostro territorio Comunale. Per l’Amministrazione Comunale è molto importante, nonché motivo di orgoglio permettere a chi non conosce il nostro paese di vedere ciò che offre la nostra magnifica località, e senza la preziosa collaborazione di tutti questi amici non sarebbe stato possibile realizzare un servizio così completo. Invitiamo pertanto tutti a sintonizzarsi giovedì 25 e venerdì 26 alle ore 20,30 sul canale 15 di GRP Tv per vedere questa cartolina dedicata a Sauze d’Oulx”.