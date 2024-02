Sestriere, 12 Febbraio 2024 – La settimana del Carnevale a Sestriere è iniziata all’insegna del bianco brillante della neve che ha dato una rinfrescata a tutto il paesaggio della Vialattea.

Sabato 10 febbraio il villaggio Vertical Winter Tour 2024 al Colle del Sestriere è stato inaugurato sotto una finissima nevicata mentre domenica 11 è stato baciato da una bella giornata di sole.

Nel corso della manifestazione, con tanta musica ed intrattenimento by Radio Deejay, sono state chiamate sul palco per la premiazione le maschere sugli sci che hanno animato la sciata in maschera promossa dalla Scuola Nazionale di Sci e Snowboard Sestriere. A vincere è stato il team dei Pompieri che hanno preceduto i “Muratori del 110 per 100”. Fotogallery a questo link

Carnevale dei bimbi con i cani da slitta – Martedì 13 febbraio alle ore 16.30 è in programma il Carnevale dei Bimbi a cura del Comune e della Pro Loco Sestriere. Nella zona del parterre di arrivo delle piste da sci Vialattea al Colle del Sestriere, arriverà la Slitta del Carnevale trainata dai siberian husky del centro Sleddog di Sestriere e saranno distribuite caramelle per grandi e piccini. Vi aspettiamo in maschera!

Museo del Carnevale a Champlas du Col

Ricordiamo inoltre che durante l’intera settimana è possibile prenotare una visita al Museo del Carnevale Storico di Champlas che racconta tra costumi d’epoca e proiezioni multimediali le origini ed i significati del rito del Carnevale in alta montagna.

Il Museo del Carnevale Storico di Champlas, è allestito nei locali della ex scuola di Champlas du Col, in via Nazionale 46, lungo la strada SP 215. Le radici, la storia e le tradizioni della popolazione che da sempre vive nella fascia di territorio alpino dell’Alta Val Susa, ovvero, Champlas du Col e Champlas Janvier (divenute per Regio Decreto del 1934 frazioni del neonato Comune di Sestriere), risplendono in questo luogo dedicato alla memoria storica.

La gestione dell’ex edificio scolastico è stata affidata all’Associazione Fondiaria Champlas du Col e Champlas Janvier che ha curato l’esposizione permanente di costumi e cimeli del Carnevale di Champlas oltre ad una serie di immagini scattate durante la sua celebrazione. L’ingresso è libero, previa prenotazione telefonica contattando i seguenti numeri: +39 348 9319601 oppure 348 6542694. Email: assfochamplas@gmail.com

Presentazione del libro una vita in dono – Sabato 17 febbraio alle ore 18.00 presso la sala incontri dell’ufficio del Turismo di Sestriere, in via Pinerolo, si terrà la presentazione del libro “Una vita in dono” con l’incontro con la scrittrice Claudia Roffino. Modera Pietro Ruspa. Ingresso libero.

Ufficio stampa Comune di Sestiere