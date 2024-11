Un ponte tra il Piemonte e il Michigan è stato creato grazie al gemellaggio tra il Comune di Pianezza e la città di Lansing. Una delegazione istituzionale del Comune di Pianezza è stata invitata di recente a Lansing, nello Stato del Michigan. La visita è stata un’occasione importante per creare scambi linguistici e nuove opportunità culturali ed economiche tra le due città gemellate.

«Siamo stati invitati dalle autorità di Lansing per festeggiare i 30 anni dall’inizio dei loro gemellaggi – racconta il Vicesindaco di Pianezza Riccardo Gentile –. Pianezza è stata l’unica città presente a rappresentare l’Italia e l’Europa e questo è un motivo di grande orgoglio per la nostra comunità. Durante la nostra visita abbiamo conosciuto e creato contatti con le delegazioni di diversi Stati esteri tra cui il Giappone, il Messico, la Cina, la Corea del Sud, il Ghana e la Tanzania».

«Lo scopo del gemellaggio con città importanti come Lansing – precisa il Sindaco di Pianezza Antonio Castello – è di permetterci di creare nuove opportunità di scambi internazionali per promuovere le nostre aziende e il nostro territorio. Vogliamo fare conoscere all’estero la realtà pianezzese dal punto di vista culturale, imprenditoriale e turistico».

«Durante la nostra visita istituzionale – aggiunge il Consigliere Comunale Stefano Colamesta – abbiamo avuto incontri con la Camera di Commercio, il Dipartimento italiano dell’Università statale di Lansing, il Sindaco, le autorità e i rappresentanti degli imprenditori locali ed abbiamo riscontrato un grande interesse a creare futuri scambi reciproci tra Pianezza e la città di Lansing».

Il viaggio in Michigan ha già portato risultati importanti e concreti nell’ambito della scuola

La vice Preside dell’Istituto Comprensivo di Pianezza Laura Cardone, presente nella visita a Lansing, spiega che «con questa iniziativa abbiamo creato i contatti per organizzare scambi e viaggi linguistici per gli studenti delle scuole medie e dell’Istituto Dalmasso di Pianezza, per mandarli a fare un’esperienza formativa negli Stati Uniti e per fare venire qui da noi i ragazzi americani per un Campus estivo di tre settimane che organizzeremo a settembre del 2025».

Durante il convegno di presentazione del viaggio a Lansing, Antonio Del Gaudio, esperto di relazioni internazionali, ha rivelato che in Michigan ci sono spazi commerciali per il settore agroalimentare piemontese, perché sono molto richiesti i prodotti alimentari provenienti dall’Italia. Le autorità di Lansing hanno manifestato interesse anche a stabilire contatti diretti tra il Politecnico di Torino e il Dipartimento italiano dell’Università Statale. «Inoltre – rivela in anteprima Del Gaudio – la Direttrice dell’aeroporto di Lansing ci ha informato che nei prossimi mesi vorrebbe aprire una rotta aerea di collegamento diretto con Torino per rafforzare gli scambi turistici con l’Italia. Attivare un nuovo collegamento aereo favorirà gli scambi economici e commerciali con le aziende piemontesi».

L’imprenditore Silvio De Valeri commenta che «grazie alla visita a Lansing siamo entrati in contatto diretto con organizzazioni private americane che si occupano di esportazioni del business. Uno dei responsabili è già venuto a trovarci subito dopo che siamo tornati in Italia e ha definito i primi accordi commerciali con un’importante realtà del torinese. Inoltre c’è un’azienda americana che a aprirà una sede a Pianezza a giugno del 2025». Le opportunità nate dal gemellaggio tra Lansing e Pianezza sono, quindi, già diventate realtà.