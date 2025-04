Dopo otto vittorie consecutive, si interrompe ad Avellino la striscia positiva della Reale Mutua Basket Torino. I ragazzi di coach Moretti escono sconfitti dal PalaDelMauro, per mano di una solida Avellino Basket che ha conquistato con merito una vittoria importante per 92-79.

Torino paga una prestazione di qualità insufficiente, nonostante i 22 punti di Taylor e i 15 di Ladurner, facendo fatica a contenere un’ottima serata al tiro da parte dei padroni di casa (12/24 da tre). Per Torino quindi una battuta d’arresto che ferma – almeno momentaneamente – la risalita in classifica in questa volata finale di regular season. Con un record di 19-17, la Reale Mutua rimanda a sabato prossimo, in casa contro Piacenza, la ricerca del miglior piazzamento in vista della postseason.

Quintetti

Avellino: Mussini, Jurkatamm, Lewis, Earlington, Bortolin

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Ladurner

Avvio di gara piuttosto complesso per Torino che patisce la difesa aggressiva di Avellino: gli irpini partono bene con Lewis e si prendono il primo vantaggio dell’incontro, ma i gialloblù lentamente prendono fiducia andando nel pitturato da Ladurner. Torino prova a farsi sotto, mettendo anche momentaneamente la testa avanti con Taylor, ma i padroni di casa continuano a macinare punti con Lewis ed Earlington. La prima frazione si chiude con Avellino avanti 24-18.

Reale Mutua non lucida in difesa in apertura di secondo quarto e Avellino che ne approfitta per abbozzare un allungo sul +10, costringendo coach Moretti a chiamare timeout sul 30-20. Al rientro in campo i torinesi riescono finalmente a sbloccare Ajayi, mentre Taylor continua a produrre in attacco per provare a ricucire le distanze. Il solito duo gialloblù riporta i torinesi a -3 sul 38-35 e coach Crotti chiama timeout per fermare il parziale ospite. Torino continua ad affidarsi a Taylor ma Avellino riesce a chiudere la prima metà di gara avanti di quattro lunghezze con Mussini a guidare la costruzione offensiva degli irpini. Si va negli spogliatoi sul 44-40.

Torino molto in difficoltà alla ripresa dei giochi specialmente nella metà campo difensiva, dove i gialloblù fanno fatica a contenere l’attacco ben organizzato degli irpini. Avellino colpisce dall’arco e allunga fino al +15 (62-47). Montano prova a dare una scossa ai suoi per riportare il gap in singola cifra, ma Avellino continua la sua serata di grazia dall’arco e rimane in pieno controllo del gioco. Si conclude quindi un terzo quarto straripante di Avellino con un parziale di 36-21 che vale il +19 sull’80-61.

Il parziale del terzo quarto complica in maniera la vita della Reale Mutua che si ritrova a dover ricucire uno strappo molto ampio: i gialloblù provano timidamente a rientrare in partita con Ladurner ma dall’altra parte i biancoverdi riprendono a colpire dall’arco e mettono in archivio il risultato. Finisce 92-79.

Coach Moretti nel postpartita:

“Prima di tutto voglio riconoscere il fatto che da parte dei miei ragazzi ci sia stata la determinazione e la volontà di vincere la partita, ma abbiamo pagato una prestazione di bassa qualità. Anche nei momenti in cui eravamo a contatto, siamo inciampati in alcune imprecisioni di troppo, poi abbiamo subito troppo nel terzo quarto. Complimenti ad Avellino, squadra solida che diventa sempre più difficile da battere specialmente in una serata del genere al tiro da tre punti.”

Avellino Basket – Reale Mutua Torino 92-79

Avellino: Sabatino 14, Lenti 5, Mussini 13, Lewis 18, Perfigli, Jurkatamm 12, Bortolin 8, Maglietti, Nikolic, Earlington 22, Verazzo ne.

Torino: Landi 3, Severini 2, Gallo 7, Ladurner 17, Montano 8, Osatwna, Ajayi 13, Seck 4, Taylor 22, Schina 3.

Ufficio Stampa Basket Torino