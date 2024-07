Sestriere: presentato il progetto per la riqualificazione della Piscina Comunale

Nei giorni scorsi il Comune di Sestriere ha presentato formalmente la richiesta di finanziamento al Credito Sportivo relativa al progetto per la riqualificazione della Piscina Comunale.

Il concept del progetto è quello di sviluppare una forte sensibilità verso il recupero e la rigenerazione dell’edificio ad uso natatorio attraverso interventi finalizzati alla pratica sportivo ricreativa con finalità di inclusione sociale. Il progetto nel suo complesso ha come caratteristica quello di essere anche legato all’efficientamento energetico, all’utilizzo di energie rinnovabili e al recupero sostenibile di edifici pubblici.

“Come Amministrazione comunale – spiega il Sindaco Gianni Poncet – abbiamo puntato nell’incrementare il potenziale della piscina rendendola ancor più efficiente e fruibile da tutti grazie alla trasformazione di una parte di essa in una Spa in linea con le richieste turistiche sia nella stagione estiva che ancor di più in quella invernale”.

L’intervento in progetto prevede pertanto la trasformazione dell’impianto natatorio attuale in un polo natatorio di livello e di dotazioni superiori, tramite la ristrutturazione della vasca all’aperto, il miglioramento dei servizi con la formazione di nuove strutture ed infrastrutture e la creazione di attività collaterali di supporto all’offerta sociale e sportiva.

Nello specifico la vasca esterna, accanto alle tre corsie natatorie da 25 metri, verrebbe trasformata accogliendo due grandi postazioni idromassaggio ed accoglierebbe anche un’area spray park per bimbi. La parte interna, oltre a mantenere la vasca natatoria, sarà trasformata in una Spa dotata di tutti i comfort diventando così un centro benessere a tutti gli effetti con un’altra vasca idromassaggio a 8 posti, sale massaggi, saune, bagno turco e aree relax per ampliare l’offerta turistica ed aumentare l’appeal della località turistica fornendo una struttura di prim’ordine su cui contare durante il soggiorno.