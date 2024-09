Il Comune di Piobesi Torinese ha organizzato la seconda edizione di “Piobesi Barocca”, un evento culturale che celebra il fascino e l’eleganza del periodo barocco attraverso la musica e l’arte. L’evento si terrà il 29 settembre e il 12 ottobre 2024 presso l’antica Pieve di San Giovanni ai Campi, uno dei più importanti esempi di architettura romanica della provincia di Torino.

“Il Barocco è uno stile ricco di eccessi e fantasia, che vuole stupire per la spettacolarità e la ricchezza degli ornamenti.- commenta il vicesindaco con delega alla cultura Elena Mattio – Piobesi Barocca raffigura un insieme di attività creative da cui far nascere eccellenti prodotti culturali, simboleggia un percorso intriso di musica, architettura, pittura e arte in genere. Piobesi Barocca è semplicemente l’inizio di un nuovo viaggio”.

All’interno della suggestiva cornice della Pieve, il pubblico potrà immergersi in magiche atmosfere grazie a due concerti imperdibili

Il 29 settembre, alle ore 20.00, l’Accademia del Ricercare darà il via alla manifestazione con un repertorio che esplorerà le sonorità affascinanti della musica barocca.

Il 12 ottobre, alle ore 20.30, sarà invece l’Ensemble Aure Placide a deliziare i presenti con un’esibizione che promette di trasportare il pubblico indietro nel tempo, tra virtuosismi musicali e ricercate armonie.

L’evento non si limiterà ai concerti: prima di ogni esibizione, sarà possibile partecipare a visite accompagnate gratuite della Pieve, organizzate dall’Associazione Progetto Cultura e Turismo di Carignano. Un’opportunità unica per scoprire i tesori architettonici e storici di questo luogo suggestivo.

“Piobesi Barocca” non è solo un evento musicale, ma un vero e proprio percorso culturale che unisce musica, architettura e arte, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva e coinvolgente. Un invito a scoprire e riscoprire la bellezza del Barocco, uno stile artistico che, con i suoi eccessi e la sua straordinaria ricchezza di dettagli, continua a incantare e sorprendere.

Piobesi Barocca – Calendario degli eventi:

Domenica 29 settembre 2024, ore 20.00 – Concerto dell’Accademia del Ricercare

Sabato 12 ottobre 2024, ore 20.30 – Concerto dell’Ensemble Aure Placide

Per ulteriori informazioni, contattare: socialeecultura@comune.piobesi.to.it

Telefono: 334 1974912