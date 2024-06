Sestriere: la stagione estiva prende il via con i primi appuntamenti in calendario

Sestriere, 11 Giugno 2024 – Con il prossimo week end, che segna il giro i boa del mese di giugno, si apre ufficialmente la stagione estiva al Sestriere con un ricco calendario di eventi e manifestazioni sotto l’egida del comune più alto d’Italia. Sport e motori caratterizzano i primi appuntamenti al Colle.

“Siamo pronti per accogliere i turisti con un ricco calendario eventi, Estate 2024, che si apre con appuntamenti sportivi di prestigio in linea con il nostro motto: Sestriere una montagna di sport. Il mese di giugno rappresenta un’anteprima di un’estate di intrattenimento tra sport, natura, cultura, motori, sapori e relax, da vivere a Sestriere e frazioni e su tutto il comprensorio alpino della Vialattea” – ha dichiarato a nome di tutta l’amministrazione il Sindaco Gianni Poncet.

Il 14 e 15 giugno è in programma il raduno motociclistico “Lazzoduro”, un moto giro di circa 600 km tra Sestriere e le strade ordinarie (non ste rrate) di collegamento tra le varie località delle montagne olimpiche piemontesi. Venerdì 14, dalle 15.00 alle 19.00, i partecipanti arriveranno al punto di accoglienza allestito in piazza Agnelli dove riceveranno il road book dell’evento per un moto giro che si chiuderà con il rientro dei centauri, sempre in piazza Agnelli, sabato 15 giugno dalle ore 16.00. Il raduno, patrocinato dal Comune di Sestriere, è organizzato dal Moto Velo Club Lecco, fondato nel 1922, tra i 5 sodalizi più longevi affiliati alla Federazione Motociclistica Italiana.

Motori ancora protagonisti sabato 15 giugno con il Raduno dei Camion Storici. I mezzi, in arrivo da Pomaretto, raggiungeranno a fine mattinata Piazza Agnelli, accolti dalla Pro Loco di Sestriere. I camion resteranno in esposizione al Colle sino alle ore 13.30.

Nel pomeriggio di sabato 15 giugno, dalle ore 18.00, in frazione Champlas du Col presso la sede dell’Associazione Fondiaria di Champlas, è in programma “Pozzo Strada” un viaggio sui percorsi della transumanza alpina. Relatore Pier Mario Migliore, accompagnatore nazionale di escursionismo del CAI. Ingresso libero.

Sabato 22 giugno grande attesa per il Meeting Internazionale di Atletica Leggera del Sestriere. L’evento, tappa del circuito “High Speed League Sestriere”, è organizzato da Queen Altetica e Apple Run Team in collaborazione con il Comune di Sestriere. Sarà suddiviso in due parti: il meeting internazionale vero e proprio e, dalle 11.30 in poi con alcuni atleti internazionali (alla ricerca di una performance “passepartout” per le Olimpiadi di Parigi 2024) e la parte “open” da metà del pomeriggio. Ecco le gare in programma sulla rinnovata pista a 8 corsie del Comune di Sestriere: per la velocità i 100, 200, 400, metri e i 100 ostacoli e le gare di salti, lungo e triplo, uomini e donne.

Dal 23 giugno al 4 agosto: torna a Sestriere il Juventus Summer Camp 2024. Sette settimane i n quota per una super vacanza bianconera ai 2035 metri d’altitudine del Colle. In programma attività tecniche a cura dello staff certificato Juventus per vivere un’esperienza unica a base di calcio e divertimento.

Dal 23 al 29 giugno il Sestriere Sport Center accoglie i partecipanti al Summit Volley Camp a cura della società Volley Piacenza. Lo stage è aperto a ragazzi e ragazze dai 10 ai 17 anni.

Confermata, dal 23 giugno al 4 agosto, l’apertura del Centro Padel di Sestriere che ospiterà anche i partecipanti del Padel Camp 2024.