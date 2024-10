Sestriere in lutto per l’improvvisa scomparsa di Matilde Lorenzi

Tutta l’Amministrazione comunale e la popolazione di Sestriere si stringe attorno all’immenso dolore che ha colpito la Famiglia Lorenzi per la grave perdita di Matilde, ragazza solare e grandissima atleta cresciuta agonisticamente sulle nevi di Sestriere.

Matilde, ex atleta dello Sci Club Sestriere, passata in forza al Centro Sportivo Esercito, l’inverno scorso si era laureata Campionessa italiana Assoluta in SuperG.

In questo triste momento il Sindaco Gianni Poncet e tutta l’Amministrazione sono intenzionati ad istituire una giornata di lutto cittadino nel giorno della cerimonia funebre.

Comune di Sestriere