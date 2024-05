Canelli: “Aspettando il Tour de France”

Sabato 25 maggio ci sarà la prima pedalata “in giallo” sulla pista ciclabile Vallebelbo Nizza Monferrato – Calamandrana – Canelli.

Il ritrovo è previsto alle ore 10 nella piazza del municipio di Nizza Monferrato dove verrà offerta la colazione a tutti i partecipanti, che sono invitati ad indossare un indumento giallo oltre a casco e protezioni.

Si partirà poi alla volta di Calamandrana dove al Parco Giochi di Viale Moraglio saranno organizzati percorsi sportivi per grandi e piccini e distribuiti gadget tematici.

L’arrivo a Canelli è previsto alle ore 12 dove, al parco Massimo Boncore, si terrà la grande festa finale con un brindisi “in giallo” accompagnato dai vini gentilmente offerti dal Consorzio di Tutela dell’Asti e dall’Associazione Produttori Moscato Canelli. Già dalle ore 11 verranno organizzati giochi, trucchi ed intrattenimenti per bambini curati dall’associazione Pedale Canellese e dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Canelli.

È questo, in sintesi, il programma della pedalata organizzata dall’associazione Pedale Canellese in collaborazione con la Comunità Collinare Vigne e Vini e i Comuni di Calamandrana, Canelli e Nizza Monferrato quale tributo alla gara ciclistica più iconica del mondo.

L’iniziativa è organizzata in onore del “Grand Départ” del Tour de France che il 1° luglio 2024, per la prima volta nella sua storia, partirà dall’Italia e che, nella sua terza tappa, toccherà l’Astigiano, prima con un passaggio a Nizza Monferrato, Calamandrana e poi Canelli, per proseguire nel Cuneese.