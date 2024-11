Il 4 novembre, ricorrenza dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, Sestriere ha onorato la giornata dedicando due momenti di condivisione nella frazione di Champlas du Col.

Il Comune di Sestriere ha deposto una corona ai Caduti per la libertà sulla lapide posta nella facciata della chiesa di Sant’Antonio Abate. Una seconda corona è stata deposta al monumento ai Caduti delle Forze Armate, eretto all’ingresso del cimitero di Champlas du Col.

Presenti il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet, il vicesindaco Maurizio Cantele e monsignor Gaetano Bellissima che ha invitato tutti ad un momento di preghiera. Una giornata speciale condivisa con i Carabinieri del Comando Sestriere, gli agenti della Polizia Municipale dell’Unione Montana Via Lattea, l’ANA Val Susa, Gruppo Sestriere, e la Pro Loco Sestriere con il presidente Roberto Bendinoni.

“Una giornata da sempre speciale, il 4 novembre, per ricordare tutti i Caduti nelle guerre e le Forze Armate che hanno sempre difeso il nostro Paese. Una ricorrenza in un momento sempre più difficile per via delle guerre in atto in Palestina ed Ucraina. Una giornata importante per la nostra comunità, dedicata a tutti coloro che lottano per il diritto alla libertà di tutti i popoli” – ha commentato il Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet.