Torino – Sala Scicluna presenta sabato 28 settembre alle 20,45 “Autobahn” di Pier Vittorio Tondelli, interpretato da Francesco Logoteta per la regia di Pierr Nosar.

Nell’Italia dei primi anni ‘80, il protagonista è un giovane poco più che ventenne che vive una profonda inquietudine esistenziale, data dai limiti geografici e culturali del piccolo paese della provincia emiliana dove abita. Per liberarsene, si mette in viaggio sull’A22, l’autostrada che da Carpi porta fino al Brennero e, potenzialmente, fino al Mare del Nord, con lo stimolo ed il pretesto di inseguire l’odore di quel mare, l’odore di “libertà” e “gioventù”.

“Autobahn” è la storia di una evasione, o tentata tale, è un viaggio, forse onirico, un’invettiva. Anche se sono passati 40 anni, è più che mai attuale. Tondelli aveva uno stile dirompente, nuovo, sfacciato, diretto, quasi scioccante; desiderava trasmettere il “sound” del linguaggio e per raggiungere questo risultato fece un’approfondita ricerca stilistica e formale. Il suo libro “Altri libertini” finì sotto processo per oscenità ma fu assolto con formula piena, divenne un successo e fu riconosciuto come un capolavoro artistico.

Sul palco per la compagnia biellese “Storie di Piazza”, Francesco Logoteta che si è formato con i più grandi attori e maestri ed è Teatroterapeuta; in regia Pierr Nosari che ha diretto video e opere teatrali.

Contributo all’ingresso 10 €. Prenotazioni obbligatorie al numero 347 4002314. Sala Scicluna si trova in via Martorelli 78 interno cortile.