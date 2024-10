Torino, 15 ottobre 2024 – La Regione Piemonte, il Centro Estero per l’Internazionalizzazione e la Camera di Commercio di Torino, attraverso il Settore Sviluppo Competitività e Internazionalizzazione, parteciperanno all’edizione 2024 della Fiera Internazionale del Libro di Francoforte (Frankfurter Buchmesse), uno dei più prestigiosi eventi europei dedicati all’editoria, che si tiene ogni anno in ottobre.

La fiera rappresenta l’appuntamento internazionale di maggior rilievo per lo scambio dei diritti editoriali e la promozione della cultura e dell’editoria italiana nel mondo. A questa edizione prenderà parte anche una delegazione di 20 editori piemontesi alcuni dei quali hanno beneficiato del voucher della Regione Piemonte dedicato al sostegno dell’editoria indipendente.

«La partecipazione della Regione Piemonte e dei suoi editori alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024 – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Marina Chiarelli – rappresenta una straordinaria opportunità per il settore editoriale piemontese, soprattutto nell’anno in cui l’Italia è ospite d’onore. Questo prestigioso appuntamento, cruciale per lo scambio di diritti editoriali a livello mondiale, offre alle case editrici piemontesi l’occasione di consolidare la loro presenza sui mercati internazionali e di valorizzare la propria produzione culturale».

L’edizione 2024 in programma dal 16 al 20 ottobre 2024 vede l’Italia quale Ospite d’onore sotto l’egida del Comitato di coordinamento del Ministero della Cultura, con il Padiglione Italia organizzato dall’Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con AIE) e l’Associazione Italiana Editori. L’evento rappresenta per le case editrici una tappa fondamentale per l’internazionalizzazione, soprattutto per l’edizione 2024 della Buchmesse che vede l’Italia protagonista.