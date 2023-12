“Storie di Natale” al Teatro Bertagnolio di Chiaverano

Appuntamento prima delle festività, progammato nel pomeriggio (ore 18) di domenica 17 dicembre al Teatro Bertagnolio di Chiaverano, dedicato in particolar modo alle famiglie e ai più piccoli, con le Storie di Natale di Olivia Manescalchi, con la regia e l’interpretazione della talentuosa Barbara Mazzi, una produzione della Fondazione Teatro Piemonte Europa che grazie alle melodie del violoncello di Gabriele Marchese e ai testi tratti da una vasta produzione letteraria, ci farà immergere nelle magiche atmosfere natalizie.

Una lettera scritta da Mark Twain a sua figlia, fingendosi Babbo Natale; la risposta del New York Sun a una bambina di otto anni che voleva avere conferma dell’esistenza di Babbo Natale (uno degli editoriali più riprodotto nella storia dei giornali anglosassoni); la ricerca della stessa risposta in una bottega di giocattoli da parte di Charles Dickens, William Shakespeare, Alessandro Manzoni e Robin Hood nel divertente racconto di G. K. Chesterton; il desiderio di diventare Babbo Natale di un cercatore d’oro che alla fine trova se stesso, nel racconto di O.Henry; la fiaba de La piccola fiammiferaia dello scrittore danese Hans Christian Andersen; un accenno alla tregua di Natale del 1914 quando, durante la Prima Guerra Mondiale, tedeschi ed inglesi fecero tacere i loro fucili il 25 dicembre e improvvisarono una partita di pallone.

La rappresentazione vuole continuare a far sorridere bambini, ragazzi e adulti, a credere nella meraviglia e a sognare… perché solo chi sogna può volare!

Lo spettacolo è in replica per il Focus Scuole anche lunedì 18 dicembre alle ore 11 (sempre al Teatro Bertagnolio) solo su prenotazione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre per la domenica 17, biglietti a 12 € l’intero e 9 € il ridotto, con la speciale promozione natalizia che prevede l’omaggio per ogni bimbo sotti i 12 anni accompagnato da un adulto. Biglietti in prevendita anche presso la Galleria del Libro di Via Palestro a Ivrea, disponibili sul luogo di spettacolo a partire dalle h 17.30. Spettacolo in abbonamento.