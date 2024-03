Il Jazz Italiano con Gianluca Gallucci a Vienna

Gianluca Gallucci è un giovane contrabbassista che si è laureato presentando un concerto dal tema “Walking a Lot: L’evoluzione del linguaggio del basso nel Jazz attraverso momenti cardine e innovazioni sonore”. Un concerto entusiasmante che gli ha fruttato un risultato di 110 “cum laude”.

Il contrabbasso è uno strumento poco conosciuto e sicuramente poco suonato tanto che, oltre al proprio concerto di laurea, nella stessa sessione, quello che sarebbe diventato a pieno titolo un dottore in contrabbasso jazz, ha dovuto accompagnare ben altri tre concerti per altrettanti strumentisti laureandi.

Poco riposo è stato riservato al neolaureato che subito è partito alla volta di Vienna dove è stato chiamato dal “Drakon Bar” a suonare il 14 marzo per la jam Session con Irina Steiner Opener Band. Per questo appuntamento, il talentuosissimo e unico italiano Gianluca Gallucci ha suonato in una formazione internazionale costituita dai viennesi Irina Steiner alla voce e Katarina Kochetova al pianoforte, l’ucraino Max Kochetov al saxofono, il chitarrista di Tirana Kejdi Barbullushi e il batterista di Chicago Chris Parker.

Nel frattempo, il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria lo ha inserito nella rassegna “Jazz di Primavera” presso il locale “Lo Stecco” per accompagnare ben due dei quattro appuntamenti della prima edizione delle degustazioni musicali il 28 marzo in quartetto con Elena Cazzulo alla voce, Vlad Tanase alla chitarra e Luigi Marras alla batteria e il 4 aprile in trio con i chitarristi Pia Roca e ancora Vlad Tanase.

Le Accademie di Alta Formazione Musicale stanno soffrendo la carenza di studenti dei corsi proprio come il contrabbasso e poi ancora l’oboe, ed anche la tromba e il trombone e ciò significa che, nella prospettiva futura, molto lavoro sarà assicurato a quei professionisti del settore che sapranno scegliere anche con un minimo di “strategia” lo strumento con il quale poter avvicinarsi al meraviglioso mondo musicale delle orchestre e formazioni di vario genere.

L’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo è orgogliosa di poter contare sulla competenza, sul talento e sulla professionalità di questo nuovo docente conosciuto a settembre 2023 e che si può incontrare (impegni artistici permettendo) tutti i giovedì pomeriggio presso la sede dei corsi di Via Sant’Anna 1.