La Proloco in collaborazione con la biblioteca di Locana, all’interno della nuova rassegna culturale “Momenti d’autore e non solo…”, nella serata di ieri, mercoledì 27 marzo, presso la Biblioteca civica Salvatore Gotta, ha organizzato la presentazione del secondo romanzo di Aldo Piglione intitolato “Helios”.

Dopo il primo romanzo, uscito nel 2013, “Bigorrah!” che è stato scritto ispirandosi al Torneo di Maggio a cui partecipa da sempre, e sulla base di molte ricerche storiche sui costumi e usanze del Canavese medievale. Sulla storia della Madonna della Rivassola e sulle gesta di Re Arduino.

Dieci anni dopo, esattamente giugno 2023, è uscito “Helios” che è la continuazione di Bigorrah! Questa volta ispirato dalla semplice voglia di scrivere… Ambientando il romanzo sempre in Canavese, tra i due conflitti mondiali che tanto lo hanno fatto viaggiare per l’Europa alla ricerca dei luoghi dove si sono svolti i più importanti eventi bellici degli ultimi cento anni. Infatti i personaggi in cerca di indizi per risolvere gli “enigmi” partiranno da Cuorgnè, Alpette per andare prima in Francia e in Germania per poi arrivare alle Isole Svalbard dove la storia avrà fine.

Ad accompagnare la presentazione del romanzo, la mostra dell’artista Andrea Prete, nonché nipote di Aldo e realizzatore della bellissima copertina del libro.

Al termine della serata l’Assessore Mauro Noascone ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ringraziando Aldo, Andrea, la Proloco di Locana e i numerosi presenti.

La mostra sarà visitabile in orario di apertura degli uffici comunali, fino al 5 aprile”