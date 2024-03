“Piemonta in bici”: partecipano al bando Cherasco e Bra

Bra e Cherasco cercheranno assieme i fondi per costruire la ciclovia che collegherà la frazione di Roreto con la Città della Zizzola e la frazione Pollenzo. Nei giorni scorsi le due giunte comunali hanno approvato lo schema della convenzione che da vita a un raggruppamento temporaneo fra i due enti, utile a candidare la ciclabile già progettata ai finanziamenti del bando “Piemonta in bici”, sostenuto dai Fondi europei di sviluppo regionale, in scadenza oggi, venerdì 29 marzo.

L’accordo prevede l’inserimento dei 2,7 chilometri della ciclabile – pensata per connettere l’azienda Tesi Square, l’abitato di Roreto e via Gabotto, nel territorio di Bra – in una più ampia infrastruttura per le due ruote che, proseguendo su corso Monviso e viale Rimembranze serve alcune grandi realtà industriali, stabilisce un collegamento con la stazione ferroviaria e il Movicentro e, attraverso Strada Gerbibo, approda nella frazione di Pollenzo all’Università di scienze gastronomiche.

Otto chilometri lo sviluppo del tracciato, quattro milioni l’impegno di spesa richiesto, fra lavori di costruzione – per lo più in territorio di Cherasco dove si sfrutteranno strade interpoderali- e adeguamento di tracciati già esistenti nel comune di Bra, soprattutto per la delimitazione di corsie ciclabili già attive.

L’ultimazione dei cantieri creerà una vasta rete, con uno sviluppo superiore ai 25 chilometri complessivi, consentendo spostamenti quotidiani in bicicletta per raggiungere scuole, università e luoghi di lavoro.

Tre milioni verranno richiesti alla Regione dai due Comuni, che si impegnano ad aggiungere, qualora si aggiudicassero i fondi, una quota di cofinanziamento di poco superiore al milione di euro, fra Iva e spese straordinarie. La convenzione prevede una suddivisione dell’ammontare su base proporzionale: nel dettaglio Cherasco dovrà reperire poco più di 350mila euro, Bra 740mila. A quest’ultima l’intesa siglata, valida per il prossimo triennio, attribuisce il ruolo di capofila e il compito di individuare il Responsabile unico del progetto.

Commenta il sindaco di Cherasco Carlo Davico: «L’unione fa la forza, anche nel campo della mobilità sostenibile, un’esigenza pressante, che richiede grandi infrastrutture, realizzabili soltanto attraverso accordi fra più realtà locali. La convenzione con Bra sviluppa queste premesse, indirizzandole verso la ricerca di fonti di finanziamento europeo, risorse indispensabili per progetti di ampio respiro»

Chiude il sindaco di Bra, Giovanni Fogliato: «Questa iniziativa valorizza la collaborazione tra enti pubblici e tra enti pubblici e privati come alcune grandi aziende del territorio. Il progetto inoltre va ad integrare il sistema di viabilità ciclabile di un territorio esteso ed è collegato anche all’ipotesi di recupero del ponte carloalbertino di Pollenzo, tramite la “passeggiata di loisir” tra Langhe e Roero»