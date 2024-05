Nemo ha trionfato alla 68° edizione dell’Eurovision Song Contest, tenutasi quest’anno a Malmö in Svezia.

L’artista, che rappresentava la Svizzera, ha vinto la competizione con il suo brano strabiliante “The Code”, offrendo una performance mozzafiato. L’ultima volta che aveva vinto la Svizzera era stato nel 1988 con Céline Dion e la sua canzone “Ne Partez Pas Sans Moi”.

Nemo ha ora un contratto con Universal Music Germania, la label “Better Now Records” e con Universal Music Svizzera.

Nemo era già il favorito dei bookmaker e dagli scommettitori prima della gara, oltre che di molti esperti dell’ESC. Anche gli altri artisti partecipanti hanno elogiato la canzone e la stravagante ed energica performance. Con il suo vestito sensazionale e la sua voce imponente, che si trasforma sorprendentemente in un entusiasmante flusso rap, Nemo è stato acclamato con frenesia dal pubblico fin dal primo secondo sul palco.

Con “The Code” l’eccezionale artista, che si definisce non binario, ha scritto un’affascinante e personalissima opera d’arte musicale che unisce rap, drum ‘n’ bass e opera. “The Code” ricorda in qualche modo il capolavoro dei Queen “Bohemian Rhapsody”. A livello testuale, è un racconto di un’età che celebra l’amore per se stessi e incoraggia le persone ad abbracciare il proprio percorso. Nemo ha anche ritenuto importante difendere l’intera comunità LGBTQIA+ con la sua performance in quanto persona genderqueer.

“The Code parla del viaggio che ho iniziato con la consapevolezza di non essere né un uomo né una donna. Trovare me stesso è stato un processo lungo e spesso difficile per me“- dice Nemo. “Ma niente mi fa sentire meglio della libertà che ho ottenuto realizzando che sono una persona non-binaria”.

Il DJ di fama mondiale Felix Jaehn ha creato anche un remix del brano, che farà furore sui dancefloor di tutto il mondo.

Leonard Prasuhn (General Manager della “Better Now Records” & Senior Director A&R di “Electrola”) ha così commentato: “Siamo entusiasti di questa vittoria. Nemo, con la tua visione musicale unica e il tuo instancabile impegno per la diversità e la tolleranza, non solo hai arricchito musicalmente l’Europa, ma hai anche dato un forte esempio di accettazione e inclusione. Il tuo successo a Malmö è unico e dimostra che la vera Arte non conosce confini. Congratulazioni per questa performance unica. Siamo molto orgogliosi della tua capacità di costruire ponti attraverso la musica. Bravo, Nemo!”.