“Cosa vuoi fare da grande?”

“L’astronauta!”

Tutti l’abbiamo sognato almeno una volta da piccoli e, tutti, l’abbiamo sentito dire almeno una volta da un bambino. Ma c’è chi non è molto d’accordo; Luca Perri, autore del libro Tutto ciò che c’è da sapere prima di diventare astronauta, finalista al Premio Nazionale.

Divulgazione Scientifica per Ragazzi, racconta tutti gli insuccessi e difficoltà che si celano dietro a una missione nello spazio. Quando si parla delle grandi missioni spaziali, infatti, si tende sempre a raccontare i successi, dimenticandosi di ciò che è andato storto. Forse perché nessuno vorrebbe più fare il mestiere dell’astronauta?

Lo spettacolo che cade proprio nella giornata M’illumino di meno, sarà alimentato dalle biciclette di Teatro a Pedali e noi di Mulino ad Arte cogliamo l’occasione per proporvi un aperi- talk alle ore 18:30 sulla mobilità sostenibile, su prenotazione e incluso nel prezzo del biglietto, a cura dei Green Guys in collaborazione con Piossasco a Pedali FIAB.

Se l’universo e l’infinito ti hanno sempre appassionato, sali in sella alle bici e goditi questo spettacolo!

Per restare in tema “sostenibilità”, sabato 17 dalle ore 9:00, sempre al Mulino, si terrà il convegno Obiettivo città 30, per parlare di un’idea di città meno veloce e più sicura con un nuovo concetto di mobilità in piccole cittadine.