Sestriere: chiusa con soddisfazione la stagione invernale

A meno di 24 ore dalla chiusura ufficiale della stagione invernale 2024/2025 è già tempo di tracciare un primo bilancio da parte del Comune di Sestriere. Bilancio decisamente positivo con la stazione turistica internazionale ai 2035 metri d’altitudine del Colle che ha attirato decine di migliaia di turisti sulle nevi della Vialattea.

“È stata una stagione positiva – ha dichiarato il Sindaco Gianni Poncet – grazie anche al rinnovamento dell’impianto di innevamento programmato che si è rivelato più che mai provvidenziale specie in avvio di stagione data la scarsità delle precipitazioni nel mese di dicembre e in quello di gennaio. Ciò ha consentito di accogliere al meglio gli sciatori con Vialattea, e tutto il suo staff, che ha davvero fatto un grandissimo lavoro predisponendo al meglio le piste da sci.

Una garanzia, quella inerente ai lavori sull’innevamento programmato che saranno a breve ultimati nell’area Sestriere, davvero importantissima nel consentire a tutti gli appassionati di sci, nonché ai tour operator, di poter contare sempre più su Sestriere. È stata una stagione fantastica dal punto di vista sportivo: dai FISU Games 2025, al triplice appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile sino ad arrivare gli Special Olympics World Winter Games 2025 che si sono chiusi a Sestriere con una magica cerimonia sotto una bellissima nevicata. Emozioni che hanno contagiato tutti proiettando l’immagine di Sestriere in tutto il mondo.

Ed a proposito di grandi appuntamenti, l’estate 2025 a Sestriere si aprirà alla grande con l’arrivo della penultima tappa del Giro d’Italia la Verrés-Colle delle Finestre – Sestriere Vialattea in programma sabato 31 maggio. Chi vestirà la maglia rosa dopo il traguardo di Sestriere sarà il campione dell’edizione 2025 che si chiuderà il giorno seguente con la parata finale a Roma. Sarà un anticipo della stagione estiva su cui stiamo lavorando da tempo.

Dal momento che la telecabina Fraiteve resterà chiusa per inderogabili lavori di manutenzione programmata, in sinergia con Vialattea, stiamo definendo l’apertura della seggiovia Nube d’Argento che da Borgata Sestriere porta sino in cima alla zona dell’anfiteatro. Un balcone su Sestriere che ci consentirà di riattivare tutti i percorsi dedicati alla mountain bike ed e-bike, ideale anche per escursioni a piedi sul versante dell’Alta Val Chisone.

In questi giorni stiamo definendo gli ultimi dettagli del calendario eventi Sestriere estate 2025. Riconfermati gli appuntamenti tradizionalmente ricorrenti: dalla Cesana-Sestriere automobilistica, alle moto con la HAT Sestriere Adventure e la HAT Sanremo-Sestriere, la Assietta Legend di Mtb e la Granfondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre, che quest’anno partirà da Cesana Torinese.

Per la cultura grande è l’attesa per una nuova edizione del Sestriere Film Festival che quest’anno sarà anticipato da una novità. Debutterà infatti il Sestriere Sport Awards, rassegna dedicata a campioni e grandi imprese sportive in tutte le discipline. Spazio poi al Meeting di Atletica del Colle, ai ragazzi dello Juventus Camp ed a tante altre manifestazioni che a breve saranno rese note attraverso il calendario eventi Sestriere Summer 2025”.