Niall Horan celebra il suo incredibile tour mondiale di quest’anno – “The Show: Live On Tour – con la pubblicazione di ben due album dal vivo. Il primo di questi è The Show: Live From Madison Square Garden e uscirà il 30 Agosto, consegnandoci una collezione dei migliori momenti tratti dalle due date sold-out di Horan presso la leggendaria venue newyorkese. La settimana successiva e precisamente il 6 Settembre i fan potranno ascoltare The Show: Live On Tour, che include il set del Madison Square Garden arricchito da 10 tracce registrate in diverse città come Milano, Melbourne, Tampa, Tokyo, Londra e Łódź. I due album saranno disponibili in vinile dal 22 Novembre, inclusa la versione da collezione The Show: Live On Tour Deluxe Vynil.

Nel trailer pubblicato da Niall e che segue il suo ingresso sul palco l’energia e l’attesa sono palpabili. Le canzoni presenti in queste due release sono tratte da tutti e tre gli album solisti incluso The Show, che ha fatto il suo debutto alla #1 della Top Album Sales di Billboard e ha raggiunto i vertici delle classifiche in U.K., Irlanda, Australia, Nuova Zelanda, Olanda e Belgio, tra gli altri. I fan potranno rivivere le sorprendenti esecuzioni con band della trionfale “Heaven”, della gemma pop dal ritmo incalzante “Slow Hands” e della prima uscita da solista di Horan, l’intima e acustica “This Town”, oltre ai brani preferiti dai suoi ascoltatori e pubblicati negli ultimi otto anni.

The Show: Live On Tour Deluxe Vinyl è un cofanetto triplo disponibile in esclusiva per lo store di Universal Music Italia. Contiene 20 tracce live di stampate su due LP colorati rosso e oro con effetto splatter più una cover lenticolare. All’interno, i fan troveranno non solo un poster a due facce ma anche le foto di tutti gli show presenti nell’album in 4 litografie, che potranno essere inserite nelle due tasche interne del cofanetto per una personalizzazione completa.

Questo tour è il più grande mai sostenuto da Niall e il primo dopo il Flicker World Tour del 2018. “The Show: Live On Tour 2024 è partito a Febbraio con due date alla Belfast Arena nella sua Irlanda. Dopo avere attraversato Europa, Australia e Asia, Horan ha chiuso la serie di concerti in Nord America ad inizio Agosto con due sold-out al The Kia Forum di Inglewood. Il 23 di Agosto ha toccato di nuovo l’Irlanda con due date al 17th-century Royal Hospital Kilmainham di Dublino per poi proseguire con Centro e Sud America. Date e info su www.niallhoran.com

E il tour ha ricevuto recensioni stellari durante le diverse date. A proposito di quella alla OVO Wembley Arena di Londra, 1883 Magazine ha scritto. “Come i grandi degli anni ’70 prima di lui, Horan è fatto per essere ascoltato live. Prospera ed eccelle quando si esibisce ed è un vero artista che non si limita a scrivere canzoni, ma crea interi mondi attorno ad esse. The AU Review ha descritto la prima delle due notti a Melbourne come “un traguardo monumentale, un mix perfetto di nostalgia, brillantezza musicale e genuino affetto di Niall per i suoi fan. La sua voce è stata eccezionale, la presenza scenica contagiosa e la sua band di altissimo livello”. Il The New Zealand Herald ha elogiato il suo “stile distinto e il suo carisma sul palco, affermandosi come una star a pieno titolo e facendo luce sulla sua innegabile crescita”. E il The Knockturnal ha scritto: “Con la sua voce più potente e la sua presenza scenica più imponente, Niall Horan ha offerto una performance indimenticabile al Madison Square Garden.”

Anche l’album omonimo del tour, uscito nel giugno del 2023, è stato acclamato. Rolling Stone ha dichiarato: “Niall Horan eleva il suo gioco con The Show, il suo terzo e più bell’album”. The Independent ha definito l’insieme “splendidamente coeso”; Clash lo ha dichiarato “senza dubbio l’album più bello e più maturo di Niall Horan fino ad oggi”; e American Songwriter ha osservato: “Horan ha senza dubbio seguito il suo istinto in The Show, cosa che lo ha portato a produrre un album stupefacente che rafforza la sua posizione nel mondo del pop”.

Cantautore per quasi tutta la vita che ha imparato a suonare la chitarra da bambino in Irlanda – e che cita la partecipazione a un concerto degli Eagles all’età di 4 anni come un momento cruciale nella formazione della sua sensibilità – Horan ha venduto oltre 80 milioni di dischi e ha girato il mondo più volte come parte degli iconici One Direction. Nel 2017 ha debuttato come solista con Flicker, un album certificato platino e in vetta alle classifiche con il singolo “Slow Hands”, vincitore del triplo platino. Nel 2020 è stato l’anno di Heartbreak Weather, che ha raggiunto la vetta della classifica degli album ufficiali del Regno Unito e della classifica Top Album Sales di Billboard. Nel 2023 Niall entra a far parte del programma The Voice della NBC e ottiene due vittorie consecutive come coach grazie alle vittorie dei concorrenti Gina Miles e Huntley.

Ph Christian Tierney