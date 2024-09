Nell’ambito del Settembre Almesino, venerdì 27 settembre alle 21.00 nella chiesa parrocchiale di Almese si terrà il primo concerto della rassegna “Musica d’autunno“, che vedrà l’esibizione di Michele Girardi (trombone) e Corrado Cavalli (organo) in brani di Liszt, Holst, Price, Gershwin, Fauré, Puccini e Guilmant. Il secondo appuntamento si terrà sabato 19 ottobre alle 21.00 con il Coro Mater Ecclesiae di Almese.

Settembre Almesino: Venerdì 27 – ore 21

Talenti internazionali

Michele Girardi, Trombone – Corrado Cavalli, Organo

Michele Girardi, almesino, dopo aver conseguito il diploma di Trombone presso il Conservatorio di Torino, si è dedicato allo studio della musica antica a Tolosa. Ha poi conseguito il Master di Interpretazione Musicale presso il Conservatorio di Torino e alla “Haute École de Musique” di Ginevra. Si è anche diplomato in Composizione e Strumentazione per Banda. Successivamente è stato invitato in Brasile dal Direttore Generale di Neojiba, programma patrocinato dallo Stato di Bahia ed ha ottenuto il Dottorato di Ricerca in Educazione Musicale presso l’Università Federale di Bahia. Dal 2018 è Trombone Solo dell’Orchestra Sinfonica di Bahia effettuando, anche con altre orchestre internazionali, tournées in Europa, Brasile, Cina e Stati Uniti.

Corrado Cavalli, torinese di origine, è organista titolare a Saint John Cantius di Chicago, USA, chiesa rinomata nel territorio americano per la sua vasta programmazione musicale. Si è diplomato in organo, composizione corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Torino e ha conseguito il Dottorato in Musical Arts presso la University of Illinois. Ha approfondito alcuni aspetti della letteratura organistica presso la prestigiosa Accademia Internazionale di Haarlem, in Olanda. Gli sono stati conferiti diversi premi in contesti nazionali e internazionali. Come solista si è esibito in numerosi festival, cattedrali e sale da concerto in tutti i Paesi europei e negli USA. Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica della RAI, la Filarmonica di Torino e ”l’Ensemble Orchestral des Alpes et de la Mer” di Nizza. È membro dell’American Guild of Organists (l’associazione degli organisti americani).

Sabato 19 ottobre – ore 21

45 anni di Coro

Coro Polifonico “Mater Ecclesiae” di Almese

Il Coro Polifonico “Mater Ecclesiae” di Almese festeggia quest’anno il suo 45° compleanno e presenta un programma che vuole essere rappresentativo della sua attività. Verranno eseguiti brani di Palestrina, Mozart,Rossini,Mendelssohn, Rheinberger, Haendel, Bruckner, Fauré, Vierne e Widor.

Parteciperanno, in veste di solisti di canto, Rita La Vecchia e Lyudmyla Porvatova (soprani), Angelica Buzzolan e Roberta Garelli (contralti), Vito Martino (tenore), tutti Artisti del Coro del Teatro Regio di Torino ai quali si unirà il baritono Simone Giorda.

Il coro sarà diretto da Silvano Bertolo con la partecipazione dell’organista Paolo Giacone (titolare dell’organo di S.Antonio di Padova a Torino) che eseguirà anche brani organistici di Vierne. La pianista Elisa Bonavero accompagnerà i solisti di canto in alcuni estratti tratti dalla Petite Messe Solennelle di Rossini.