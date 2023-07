Per tutti gli appassionati di cinema, Torino ha una vera e propria chicca da non perdere: il Museo Nazionale del Cinema, una struttura che da decenni promuove attività di studio, ricerca e documentazione sul cinema, sulle fotografie e sull’immagine.

Una visita al Museo Nazionale del Cinema è dunque il miglior modo per celebrare questa arte e cogliere l’occasione di scoprire un angolo di Torino che molti turisti non si attendono di incontrare…

Dove si trova il Museo Nazionale del Cinema

Il Museo Nazionale del Cinema si trova in via Montebello 20, a Torino. Se mettendo questo indirizzo sul navigatore si viene condotti alla Mole Antonelliana, non occorre stupirsi: il Museo ha infatti sede proprio nel monumento simbolo della città!

La struttura si può raggiungere con i bus 61, 55, 56, tram 13 e 15 (fermata Rossini, via Po), con il bus 68 (fermata Verdi, via Rossini) o con il tram 16 (fermata Palazzo Nuovo, corso San Maurizio).

Cosa vedere al Museo Nazionale del Cinema

La visita al Museo Nazionale del Cinema permetterà di entrare in un edificio molto particolare, dislocato su più livelli espositivi, collegato da un approccio a spirale che dà vita a una presentazione ricca di collezioni, esposte in modo molto evocativo.

I percorsi di visita permetteranno a tutti i visitatori di scoprire i lati nascosti del cinema, dai momenti che precedono la proiezione del film a ciò che avviene dopo. Insomma, un vero e proprio itinerario interattivo ricco di curiosità, come il teatro d’ombre e le prime lanterne magiche che, in fondo, hanno costituito una sorta di anticamera della settima arte.

La salita della Cupola

Considerata la sua location così suggestiva, chi vuole visitare il Museo Nazionale del Cinema potrebbe anche cogliere l’occasione per avventurarsi nella salita a piedi della Cupola, in luogo dell’uso dell’ascensore panoramico. La visita è un po’ impegnativa e, per questo motivo, è sconsigliata ai visitatori che soffrono di difficoltà motorie, difetti della vista o dell’udito, patologie cardiache e polmonari, claustrofobia, labirintiti, vertigini, ecc.

Gli orari delle visite

Il museo e l’accesso panoramico sono disponibili tutti i giorni con la sola eccezione del martedì, dalle ore 9 alle ore 19. La prenotazione non è obbligatoria ma è consigliata soprattutto durante i fine settimane e i festivi, periodi in cui è bene preacquistare il biglietto online. Chi invece vuole acquistare il ticket in presenza, può farlo fino a un’ora prima della chiusura.

Quanto costano i biglietti

Il biglietto intero per il Museo ha un costo pari a 12 euro, che scendono a 10 euro in caso di biglietto ridotto per chi ha un’età compresa tra i 6 e i 26 anni. I bambini sotto i 6 anni non pagano. I prezzi del singolo biglietto per l’ascensore panoramico sono pari a 9 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto. È possibile acquistare un biglietto combinato per entrambe le attrazioni al costo di 17 euro, ridotto a 14 euro.

Come ottenere maggiori informazioni

Per ottenere maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet museocinema.it.