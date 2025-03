Dopo il successo del 2024, è pronta al via una nuova edizione di ComedyLab, laboratorio organizzato dal TorinoFilmLab – Museo Nazionale del Cinema dedicato interamente al genere cinematografico comedy e primo in Europa a unire professionisti provenienti da tutto il mondo, grazie al supporto di Creative Europe – Sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea.

Mettendo a frutto le competenze sviluppate nel campo dell’alta formazione e dello sviluppo di film in 17 anni di attività, con il programma ComedyLab il TorinoFilmLab unisce registi/sceneggiatori e autori/performer per lavorare su progetti di commedie cinematografiche. Grazie alla sinergia tra tutor e partecipanti e a un approccio su misura che mette al centro le esigenze dei progetti e dei professionisti selezionati, ComedyLab punta ad ampliare la portata delle commedie verso un pubblico globale.

Per comporre la classe 2025, da un bacino di 112 candidature da 44 paesi nel mondo, sono stati selezionati quattro progetti di commedie ciascuno rappresentante una sfumatura diversa di questo genere, come racconta l’Head of Studies del programma, Alec Von Bargen: «Il duo spagnolo composto da Francesca Català Margarit e Àlex Maruny, parteciperà a ComedyLab con The Flowers, una misteriosa storia ambientata in un negozio di fiori, con un cast di clienti enigmatici che popolano uno dei quartieri gentrificati di Barcellona; la sceneggiatrice e regista anglo-belga Frédérique de Montblanc porta Fruits & Nuts, in cui un marito casalingo iper-dedicato che cerca disperatamente di destreggiarsi tra il suo matrimonio, l’educazione alternativa del figlio e, in ultimo, la sua stessa sanità mentale; lo sceneggiatore e regista tedesco-indonesiano Berthold Wahjudi lavorerà al suo A Summer Tale, una storia di formazione che segue un ragazzo durante la Coppa del Mondo FIFA 2006; infine, dalla Germania, Julia Penner, alumna TFL che ha partecipato al programma SeriesLab nel 2020, ci propone How To Become A Trophy Wife In 10 Days… un titolo che parla da sé! La collaborazione tra sceneggiatori con progetto e autori/performer si è dimostrata una risorsa fondamentale per lo sviluppo di ciascun film, tanto da farci aggiungere un altro stand-up comedian al gruppo.»

Infatti, ComedyLab supporterà l’elaborazione e lo sviluppo degli script dei 4 progetti che saranno oggetto del percorso della durata di un anno, grazie al match con i cinque autori e performer provenienti da ambiti diversi, come teatro e stand up: Martine Bakker, comedian olandese autrice di svariati testi teatrali, articoli e libri satirici; Laura Fincias Marin, stand-up comedian, autrice e produttrice spagnola; Mark Harris, performer canadese dall’esperienza eclettica; Rosie McKaig, attrice comica inglese specializzata in improvvisazione, sketch e creazione di character; e Ryan Walker-Edwards, inglese d’origine giamaicana, esplora temi come classe sociale, sessualità e rapporti razziali all’interno delle comunità afro-caraibiche attraverso la commedia.

In tutto, 10 professionisti, sei donne e quattro uomini, provenienti da Belgio, Canada, Germania, Indonesia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna, che conferiscono al programma un carattere internazionale e che si riuniranno a Bruxelles (Belgio) ad aprile per il primo workshop di una settimana, a Berlino (Germania) a giugno e anche in due successive sessioni online, per culminare in quella finale di presentazione durante il Meeting Event, il mercato di coproduzione del TorinoFilmLab, che si terrà a Torino a novembre 2025.

Il team di esperti che seguirà i partecipanti di ComedyLab 2025 è guidato dall’artista multidisciplinare e creator Alec Von Bargen (USA), che ha strutturato il programma con la collaborazione della consulente pedagogica Savina Neirotti (Italia). Con loro i due script consultant, nonché alumni del TFL, Philippe Barrière (Francia) e Laura Piani (Francia), che supporteranno i partecipanti nello sviluppo delle sceneggiature; e Thomas Pibarot (Francia), ex responsabile delle acquisizioni di Le Pacte, che li assisterà nell’individuare il potenziale commerciale dei loro film, definendo le migliori strategie di produzione per favorire future connessioni con l’industria.

I curatori del TorinoFilmLab hanno composto la classe 2025 dopo una sessione preliminare svoltasi a Torino all’inizio di marzo. Durante questo incontro, attraverso sessioni di gruppo e plenarie, esercizi di visualizzazione e improvvisazione, hanno creato il match perfetto tra registi/sceneggiatori e autori/performer. L’obiettivo era mettere a fuoco il contesto dei progetti, individuandone punti di forza e criticità, rintracciare la genesi delle storie e approfondire l’idea alla base della struttura e dei personaggi. Il tutto in un ambiente protetto e aperto, pensato per lavorare a fondo e superare preconcetti.