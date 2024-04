Trasloco a Torino, che cosa scegliere per fare la scelta giusta

Che Torino sia una bellissima città non ci sono dubbi, ma delle volte gli spostamenti, specialmente quando si tratta di trasloco, non sono così semplici. Ancora peggio quando poi si decide di fare tutto da soli, con il solo aiuto della propria forza e delle proprie braccia.

Una soluzione giusta, da prendere in considerazione, è quella di chiedere aiuto a Macingo, una azienda leader nel settore che si occupa, oltre al trasporto di auto e moto, mobili e pianoforti, anche di traslochi. In particolare, il suo compito, tra i tanti, è quello di guidarti verso il metodo più giusto per portare a termine un trasloco.

Detto questo, cerchiamo di approfondire il discorso per capire e scoprire, quali sono i dettagli di cui tenere sempre conto e di come il servizio di questa azienda si articola nei suoi particolari.

Trasloco a Torino, ecco tutto quello che devi sempre sapere

Soffermandoci per un momento sulla parte tecnica, per un perfetto trasloco a Torino, Macingo è a disposizione: tutto quello che si deve fare è procedere ad inserire una richiesta sul sito con la descrizione di tutto quello che va spostato: la quantità e la tipologia. E il gioco è fatto, al resto ci pensa la piattaforma.

Una volta fatto questo, il team di esperti si occuperà di guidare il cliente anche nel caso in cui dovessero sorgere dei dubbi o delle richieste particolari, che sembrano essere insormontabili e che invece, gli esperti del settore, sono prontissimi a risolvere. Una volta individuata la richiesta, si provvederà a ricevere il preventivo, il cliente, a quel punto non dovrà fare altro che scegliere la soluzione che ritiene più opportuna e poi accordarsi per tutto il necessario.

E’ possibile togliersi ulteriori dubbi, anche tramite la chat del sito, parlando direttamente con uno degli operatori.

Per capirci ancora meglio, Macingo, effettua grandi e piccoli traslochi sia a livello nazionale che internazionale e non ci sono nemmeno problemi rispetto al luogo in cui si abita, così come riporta il sito, l’azienda copre 23 quartieri della città: dal centro storico fino a San Paolo e ancora Mirafiori, Ivrea, Moncalieri e così via. Ovviamente è anche giusto sottolineare che il costo del trasloco varia anche a secondo del luogo di destinazione: ci sono delle posizioni più facilmente attraversabili e altre meno, anche tenendo conto dei collegamenti.

Trasloco Torino: i tre step che vi serviranno

Una volta capito in che modo l’azienda Macingo può essere quella giusta per te, entriamo nella parte tecnica, con tre step da seguire per rendere le cose ancora più facili.

Selezionare gli oggetti: tanto per cominciare fare un inventario degli oggetti che sono dentro casa cosi da capire quello che deve restare al suo posto e cosa si deve spostare. Poi capire anche se qualcosa può essere eliminata del tutto, in modo da non rischiare di accumulare cose che non servono.

Imballare e catalogare: cominciare dalla destinazione e poi iniziare a riempiere i primi scatoloni, quelli che sei certo che per primi andranno via con il trasloco. Ogni scatolone deve essere riempito allo stesso modo e imbottito in modo adeguato, per poi essere etichettato con l’indicazione del contenuto. Nel momento di apertura, saprai già cosi ci sta dentro.

Deposito magazzino: infine, nel frattempo di organizzare la nuova casa, il consiglio è quello di sistemare tutto in uno spazio temporaneo, magari un box. Così da non riempiere la casa di scatoloni.

Ma non finisce qui, per i traslochi a Torino Macingo offre anche una gamma di servizi completi, per ogni esigenza: uso di scale aeree, smontaggio mobili, facchinaggio, smaltimento o sgombero e così via.