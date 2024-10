Melty Groove: “Breathing”, il nuovo singolo del trio torinese

«Questo brano segna per noi un passo importante verso una maggiore maturità compositiva. Se nei nostri precedenti singoli ci siamo mossi principalmente nel funk, con “Breathing” abbiamo esplorato nuove direzioni musicali, mescolando diversi stili: dal pop al funk, dal progressive rock fino al soul.» Melty Groove

“Breathing” è il nuovo singolo della band Melty Groove, un brano che racchiude tutti gli elementi tipici del loro sound: ritmiche coinvolgenti, armonie ricercate, una voce potente e inconfondibile, e una produzione che rimane fedele all’esecuzione dal vivo.

Il brano si apre con un’introduzione vocale a cappella, eseguita da tutti e tre i componenti del gruppo, con l’aggiunta di Stefano Masuelli, ospite madrelingua e membro della band Defector.

Una grancassa forte e serrata impone il ritmo del brano, che prosegue con richiami all’amen-break, un classico groove dell’hip hop, e alle sonorità dei torinesi Subsonica.

La strofa presenta una ritmica instabile, un incastro tra sonorità cupe e luminose, con colpi sincopati che evocano una sorta di percorso “ad ostacoli”: una metafora della vita del musicista moderno, fatta di difficoltà e soddisfazioni.

Il ritornello, invece, si apre in modo arioso e pieno di speranza. Qui, la voce di Alice Costa e le tastiere di Carlo Peluso creano un’armonia che ricorda le atmosfere anni ’80 di Phil Collins, mantenendo però un groove contemporaneo che sfuma nel crescendo finale immerso nel funk degli anni ’70.

Il terzo singolo inedito prosegue la strada dei Melty Groove verso un sound sempre più definito e personale ed un nuovo passo verso il primo album di inediti previsto per il 2025.

I Melty Groove sono:

Edoardo Luparello – batteria

Alice Costa – basso e voce

Carlo Peluso – tastiere

I Melty Groove nascono nel 2020 a Torino dall’incontro tra Edoardo Luparello, batterista, ed Alice Costa, bassista e cantante. La formazione viene subito completata con l’inserimento del tastierista Carlo Peluso, musicista salentino.

Apprezzati soprattutto per i loro spettacoli live, sempre energici e coinvolgenti, i Melty Groove hanno suonato in tutto il Piemonte e svariate volte in Svizzera e in Francia.

Il loro stile mette le radici nel rifacimento di grandi classici Soul e Funk rivestendoli con sonorità moderne ed aggiungendo una buona dose di improvvisazione jazz e assoli scat.

Tra il 2021 e il 2024 pubblicano un progetto di “hypercover”, termine coniato dalla stessa band per definire delle composizioni a metà tra cover e brani originali (Superstition di Steve Wonder, Kiss di Prince, Californication dei Red Hot Chili Peppers ed infine Amore che vieni di De Andrè).

Nel 2023 pubblicano un “Live bootleg” (EP registrato dal vivo) contenente il primo inedito “I wanna know why” registrato insieme ad Alberto Marsico all’organo hammond.

Nel 2024 pubblicano i loro inediti “Trigger” e “Have no fear”. La band è in procinto di pubblicare il primo EP di inediti previsto per il 2025, anticipato dai singoli “Breathing” in uscita il 4 ottobre 2024 e “Proud”, quest’ultimo registrato in collaborazione con il coro gospel Castagnole Community Choir.

Concorsi:

1° premio “Torino supernova” (Torino) promosso da Todays Festival

1° premio “Mille e una band” (Milano) contest emergenti

1° premio “Contest Cantautori per De Andrè” (Torino) miglior cover “Amore che vieni, amore che vai”