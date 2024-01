Mark Knopfler pubblicherà il prossimo 12 Aprile il suo decimo album solista con la sua etichetta British Grove via EMI. Intitolato One Deep River, il progetto contiene 12 nuove ed eleganti tracce di Knopfler, dove il suo caldo tono di voce, le sue liriche poetiche e la sua chitarra sono fortemente presenti ma mai fuori posto e come sempre abbaglianti.

È fuori ora il primo singolo estratto dall’album Ahead Of The Game, una storia malinconica, forse autobiografica, che narra di un cantautore che lotta per sfondare, raccontata su un classico riff tipicamente Knopfleresco.

La title track One Deep River riflette il profondo legame affettivo di Knopfler nei confronti del fiume che attraversa la sua città natale Newcastle. “L’attraversamento del Tyne è sempre nei tuoi pensieri,” dice. “Lo facevi da bambino è la sensazione è rimasta la stessa ogni volta che lo fai. Quando lasci la città o quando torni questo elemento si collega sempre alla tua infanzia, e il suo potere non se ne va.”

One Deep River offre un flusso ininterrotto di futuri classici di Knopfler, caratterizzati dai consueti testi colti e le raffinate tessiture chitarristiche. Essi attingono ad un vissuto di influenze che attraversano i generi del blues, del folk, del rock e oltre, rivelando come sempre il loro fascino con grazia e profondità.

One Deep River è stato prodotto da Knopfler assieme al suo collaboratore di lunga data Guy Fletcher e registrato nei British Grove Studios di Londra. L’album sarà disponibile su CD, 2CD deluxe, doppio LP nero e colorato e in un box limited edition che includerà l’album su CD e vinile, 5 tracce bonus su CD e 4 su vinile, una litografia di Mark assieme alle chitarre suonate nel disco, un set di plettri e un distintivo smaltato. Il box deluxe sarà disponibile in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia, il doppio LP colorato in esclusiva su Discoteca Laziale.

La band dietro ai suoni di One Deep River vede Mark Knopfler alle chitarre, Jim Cox e Guy Fletcher alle tastiere, Glenn Worf al basso, Ian Thomas alla batteria e Danny Cummings alle percussioni, Richard Bennett come seconda chitarra e il novizio Greg Leisz alla pedal steel guitar; Mike McGoldrick ha suonato flauto e cornamusa, John McCusker il violino, mentre i cori sono stati eseguiti dalle sorelle Emma e Tamsin Topolski. Tutti i brani sono stati scritti da Mark Knopfler.

Cantautore, produttore e compositore, Mark Knopfler è uno dei musicisti più famosi che il Regno Unito abbia mai dato alla luce ed è spesso citato come uno dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Venuto alle scene negli anni 80’ come leader dei Dire Straits, gruppo che ha creato molti successi dell’epoca, Knopfler inizia il suo percorso solista nel 1995 dopo lo scioglimento della band.

Negli anni a venire pubblica nove album in studio e continua a tenere concerti in giro per il mondo. Oltre a questo, scrive musica per diversi film inclusi Local Hero, Cal, The Princess Bride, Last Exit To Brookly, Wag The Dog, e collabora con numerosi artisti come Bob Dylan, Van Morrison, Emmylou Harris, Tina Turner, Randy Newman e Chet Atkins. Knopfler nel 1999 viene intitolato OBE e nel 2012 riceve il prestigioso Lifetime Achievement Award agli Ivor Novello.

Il 31 Gennaio 2024 Christies metterà all’asta la collezione di chitarre di Mark Knopfler. Composta da oltre 120 chitarre amplificatori, la collezione spazia nei 50 anni di carriera di Mark e racconta i diversi tipi di strumenti da lui utilizzati per scrivere, registrare e performare il suo catalogo. L’asta includerà la Gibson Les Paul Mark suonata in “Brother In Arms” dei Dire Strait e al Live Aid, una Fender Stratocaster Mark Knopfler Signature rossa, una Martin D-28 del 1951 e alcune chitarre utilizzate per One Deep River.



Mark si è unito al cantante dei leggendari AC/DC Brian Johnson per una nuova serie in sei parti targata Sky Arts. I due offrono un affascinante punto di vista su tutta la storia della popular music assieme ad ospiti speciali come Sam Fender e Emmylou Harris. Le date di messa in onda saranno presto comunicate.