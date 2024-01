Locana, servizio mensa pre-doposcuola gratuito

Ancora un servizio in più per i bambini e ragazzi frequentanti il plesso scolastico di Locana, al fine di rispondere in modo puntuale alle esigenze organizzative delle famiglie: un servizio mensa e sorveglianza che dia continuità nelle giornate in cui il normale rientro non è previsto da calendario scolastico, ma le attività proseguono nel pomeriggio con il doposcuola.

Da alcuni anni infatti l’amministrazione comunale ha istituito il servizio doposcuola per i ragazzi della primaria e secondaria inferiore dalle ore 14:00 alle ore 17:00 dedicato ad attività ludico-sportive e svolgimento compiti con l’assistenza di personale qualificato. Il tutto senza che le famiglie debbano sborsare un solo euro, e allo stesso modo da anni il servizio di trasporto con scuolabus e la mensa nei giorni di rientro a scuola è totalmente a carico del Comune.

Un bello sforzo economico per una realtà come Locana, ma fatta con l’intenzione di aiutare le famiglie, incentivare la natalità e mantenere sul territorio le nuove generazione per contrastare lo spopolamento e il progressivo invecchiamento della popolazione residente.

I giovani sono il futuro e la missione di governo e amministrazione del territorio, partendo dalla sfera locale, non può esimersi dall’investire sul futuro, sul welfare, sul mantenimento e l’implementazione dei servizi e sulla naturale vocazione sociale, sul sostegno a famiglie e fasce deboli. In questo l’amministrazione di Locana è senza dubbio un esempio da seguire, così come lo sono tutte quelle realtà valligiane che con risorse proprie, impegno e ascolto delle esigenze dei cittadini cercando di invertire il trend di abbandono dei territori montani.