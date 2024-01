La magia del cinema al liceo musicale di Rivarolo

E’ stato un onore per l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo Canavese, Via Sant’Anna 1, ospitare il primo incontro di avvicinamento all’arte dell’uso della voce per il doppiaggio attraverso una giovane artista come Vanessa Lonardelli: attrice, doppiatrice, operatore dello spettacolo, speaker radiofonica, impegnata nella formazione prevalentemente sulla comunicazione vocale.

La sua formazione arriva dalla prestigiosa accademia Teatrale Torinese di Mario Brusa. Lavora come doppiatrice per La Video delta Torino e la Nexus Tv Milano per le quali ha prestato la voce in film e telefilm come, ad esempio, al personaggio di Valhalla in “Vikings” oppure a Holly nel cartone animato di “il piccolo regno di Ben e Holly” e molto altro ancora.

Vanessa è anche speaker radiofonica e presentatrice televisiva. Esperta di comunicazione, social media, siti web, ufficio stampa. Collabora con diverse realtà artistiche e teatrali torinesi e piemontesi.

Al suo fianco, per l’appuntamento di formazione rivarolese, Davide Motto: regista, attore, autore e formatore teatrale dal 1992. Da sempre si occupa di teatro come ricerca relazionale organizzando workshop, corsi, laboratori, spettacoli e rassegne come occasione di incontro e di scambio.

Gli ambiti di intervento sono prevalentemente quello formativo (avvicinamento all’arte e al linguaggio teatrale), educativo (in relazione con scuole e giovani), sociale (con settori di fragilità) e quello turistico (azioni volte alla valorizzazione del territorio). Si forma e collabora con (tra gli altri) Guido Davico Bonino, Giovanni Moretti, Silvano Antonelli, Gabriele Vacis, Odin Teatret, Iginio Bonazzi, Eugenio Allegri, Primaradio, Rete7 Piemonte, Claudio Montagna, Scuola Holden.

Per l’incontro presso l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo non si sono risparmiati in consigli utili a giocare con la voce al fine di avvicinarsi alla professione del doppiatore, oggi fortemente compromessa dalle nuove tecnologie dell’intelligenza artificiale. Si rende dunque quanto mai fondamentale l’approccio “emozionale” ai diversi colori della voce stessa attraverso tecniche teatrali che rendano unico il doppiatore rispetto al proprio personaggio.

Il corso, rigorosamente a numero chiuso al fine di dar modo a tutti di provare subito a cimentarsi con una registrazione, ha coinvolto 5 allievi di diverse età e provenienti anche dalla provincia di Alessandria e sarà riproposto per nuovi approfondimenti non appena i docenti potranno essere liberi dai loro prestigiosi impegni.