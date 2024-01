JTWIA on the road, progetto sull’importanza della prevenzione

Città di Lanzo Torinese, 23 gennaio 2024 – JTWIA On The Road è il progetto dedicato alle amministrazioni comunali, nato per creare percorsi JTWIA all’interno dei Comuni, per sensibilizzare e coinvolgere cittadine e cittadini sull’importanza della prevenzione, dei corretti stili di vita e dell’inclusione, raccogliendo fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro.

Il Comune di Lanzo ha aderito anche quest’anno all’iniziativa e sta accreditando il percorso di 5 km, con partenza domenica 3 marzo alle ore 15 da Piazza Rolle, per partecipare “a distanza” con il proprio team.

JTWIA On The Road, modalità di iscrizione

Per coloro che desiderando ricevere il kit contenente T-shirt dell’evento, pettorale personalizzato, welcome bag occorre comunicare all’Ufficio turistico, entro e non oltre il 3 febbraio 2024, il numero delle persone interessate a partecipare, nome, cognome, numero di telefono e le taglie per ricevere la maglietta personalizzata; per il versamento della quota di partecipazione di € 20,00 seguiranno ulteriori comunicazioni.

Per coloro che non sono interessati a ricevere il kit occorre contattare l’Ufficio turistico indicando il numero dei partecipanti; la quota di partecipazione è a offerta libera a partire da € 20,00 e potrà essere donata anche in occasione della camminata del 3 marzo 2024.

Tutte le donazioni raccolte saranno versate con bonifico, da un incaricato del Comune di Lanzo, all’Associazione ASD CUS TORINO che organizza l’evento.

Orari Ufficio Turistico (via Umberto I n. 9, tel. 0123.28080) giovedì 9–13 venerdì 9–13 14–18 sabato 9–12

Vi aspettiamo numerosi!