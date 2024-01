SAUZE D’OULX – I festeggiamenti natalizi e di capodanno hanno fatto registrare il tutto esaurito a Sauze d’Oulx. E per il gran finale di vacanze natalizie Sauze d’Oulx è pronta ad offrire un weekend ricco di eventi. Ed il tutto potrebbe avere un magico contorno bianco in quanto le previsioni meteo danno neve per il weekend dell’Epifania.

Come Sauze d’Oulx si prepara alla Befana

Venerdì 5 gennaio la Cappella di Sant’Antonio a Jouvenceaux ospita il “Concerto per piano e voce” alle ore 21: un viaggio musicale pop e rock dagli anni Ottanta ai giorni nostri a cura di Sofia Camolese

Venerdì 5 gennaio e sabato 6 gennaio torna l’ormai tradizionale “Mercatino della Befana” dalle 9 alle 19 in piazza Assietta dove sarà possibile trovare tanti articoli unici ed originali per arricchire le calze della Befana.

Sabato 6 gennaio alle ore 21 la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista ospita “Concerto Epifania di Voci…Magiche” con il Piccolo Coro “Magiche Voci” di Torino.

Si è poi conclusa nella giornata odierna del 4 gennaio la possibilità di visita e voto di “Presepi in vetrina”: nei prossimi giorni verrà svelato il presepe più linkato.

Prosegue invece sino al 14 gennaio presso l’Ufficio del Turismo di viale Genevris l’esposizione di arti visive di Fabia Lucco Castello e Beatrice Marchese “Bosco e Montagna: due Artiste in dialogo con la Natura” con apertura dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.