Il 172° anniversario della fondazione della polizia di Stato, un appuntamento che anche quest’anno avrà una celebrazione nazionale domani 10 aprile nella suggestiva cornice della Terrazza del Popolo a Roma e nelle cerimonie territoriali organizzate dalle Questure.

Una giornata volta a sugellare l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia di Stato, il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un lungo percorso durante il quale la Polizia di Stato è cambiata, si è evoluta insieme alla società, è migliorata senza perdere mai di vista il suo obiettivo più profondo: essere al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini, obiettivo riassunto nel motto “Esserci Sempre”.

A Vercelli, nella giornata di domani mercoledì 10 aprile, alle ore 10.40, la cerimonia per il 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato si terrà presso il Teatro Civico, sito in Via Monte di Pietà n. 15, alla presenza del Signor Prefetto della Provincia di Vercelli, Dott. Lucio Parente e del Questore di Vercelli Dott. Giuseppe Mariani. Alla celebrazione sono state invitate le massime Autorità civili, militari e religiose della provincia.

Nel corso della cerimonia il Signor Questore illustrerà le attività ed i risultati conseguiti nel 2023 dalla Polizia di Stato. Con l’occasione saranno premiati gli operatori della Polizia di Stato particolarmente distintisi in operazioni di servizio e di soccorso pubblico. Alla cerimonia sarà presente una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo “Ferrari” – dell’Istituto Comprensivo “Ferraris” – dell’Istituto Comprensivo “Lanino” – dell’Istituto Comprensivo “Rosa Stampa” di Vercelli.