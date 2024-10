Dopo il primo spettacolo di settembre, “Inferno VI – Gola e Politica”, ecco il secondo appuntamento con Saulo Lucci a Sala Scicluna, sabato 19 ottobre alle 19,45: racconta l’Inferno di Dante con il suo particolarissimo stile e musiche dal vivo.

Nello spettacolo dal titolo Hell O’Dante Piaceri e Poteri porta il pubblico all’Inferno, nel XIII Canto, dove si incontra Pier Delle Vigne suicida.

Nel secondo girone del settimo cerchio si incontra il protonotaro o se si preferisce, il logoteta, cioè il guardasigilli, cioè il primo ministro, sì insomma l’amichetto dell’imperatore Federico II di Svevia.

Pier delle Vigne si presenta senza fattezze umane poiché l’anima sua si rivela all’interno della secca corteccia di un pruno stecchito nell’unica selva di tutto l’Inferno. Se fin qui non si può dire di aver letto la sceneggiatura di un film d’azione, ecco che improvvisamente una radiocronaca da novantesimo minuto lascia spiazzati il pubblico e il pellegrino che poc’anzi si era pure permesso di compiere, fomentato dal maestro, la sua prima azione e insieme, da buon inetto, il suo primo danno.

E così i violenti contro se stessi e le proprie cose subiscono violenza per mano di Dante nel canto che un’illustre commentatrice definisce uno dei “più perfetti” della cantica.

Hell O’ Dante è un progetto di teatro di narrazione che affronta l’Inferno in 34 spettacoli, ognuno dedicato a un canto.

Attraverso una rigorosa ricerca Saulo Lucci sviscera le terzine e i personaggi in esse racchiusi, la situazione storica e le pene tanto mirabilmente dipinte così come il pensiero dell’autore, dando nuova vita a tutto, per riconsegnare agli spettatori la bellezza di una commedia che merita più di ogni altra mai scritta l’attributo di Divina.

Saulo Lucci per la preparazione dei suoi spettacoli ha imparato tutta la Divina Commedia a memoria, ma recita ogni Canto soltanto dopo averlo spiegato approfonditamente, con un linguaggio ironico e contemporaneo, accompagnato da musica dal vivo.

L’ingresso costa 10 € per gli adulti, 7 € per i ragazzi sopra i 12 anni. Sala Scicluna si trova in via Martorelli 78 interno cortile. Soltanto su prenotazione con messaggio o whatsapp al numero 347 4002314.

Il prossimo appuntamento con Saulo Lucci sarà sabato 30 novembre con Inferno XIX – Seduttori, ruffiani e lusingatori.

Gli spettacoli rientrano nella stagione “Sentieri del sentire” che da spazio a compagnie affermate e attori emergenti.