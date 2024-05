La superstar mondiale nominata ai GRAMMY Ice Spice torna oggi con “Gimmie A Light” – il primo singolo ufficiale estratto dall’attesissimo album di debutto Y2K, in uscita quest’anno per 10K Projects/Capitol Records. Clicca QUI per ascoltare “Gimmie A Light”, guarda QUI il videoclip.

Prodotta da RiotUSA, collaboratore di lunga data di Ice Spice e artefice della sua hit “Munch (Feelin U)”, “Gimmie A Light” si concentra sul sample del leggendario singolo dancehall di Sean Paul “Gimme the Light”. Con tutta la brillantezza che l’ha portata ad essere un’icona dalla scena drill newyorkese, la baddie del Bronx sfodera un inno di due minuti che mette in risalto barre affilate, una delivery ultraveloce e una forte padronanza vocale. Il risultato è un brano energico, dal ritmo incalzante e con ganci efficaci.

Per il video di “Gimmie A Light”, Ice Spice ha unito ancora una volta le forze con i newyorkesi George e Frederick Buford, in arte The Evil Twins – il duo di registi in rapida ascesa che ha realizzato i video di hit recenti come “Deli” e “Boy’s a liar Pt. 2” (la collaborazione di Ice Spice con PinkPantheress, certificata platino e in cima alle classifiche del 2023).

A metà tra fantasia e realtà, “Gimmie A Light” colloca Ice Spice in una vertiginosa sequenza di scenari ad alto tasso di glamour: sorseggia il Patrón El Alto sulla pista da ballo con un luccicante gioiello a sua immagine e somiglianza, posa a fianco di grosse pile di contanti con la sua baby tee J’adore Dior, twerka nel retro di una Range Rover rosa acceso, circondata da animali di peluche mentre il SUV pieno di fumo sfreccia per le strade della sua città natale.

Lo scorso mese al Coachella Ice Spice ha esaltato il pubblico con un’esibizione spoiler di “Gimmie A Light”. Il suo debutto al famoso festival statunitense ha subito ottenuto ottime recensioni da testate del calibro di UPROXX, che ha commentato “se la traiettoria è questa, presto la vedremo al festival come headliner”.

In uscita nel corso dell’anno, Y2K è stato accolto come uno degli album più attesi del 2024. Con un titolo che fa riferimento al suo compleanno (1° gennaio 2000), il debutto completo di Ice Spice includerà anche il suo recente singolo di successo “Think U The Shit (Fart)”. L’album arriva sulla scia del suo acclamato EP di debutto Like…? – uscito nel 2023 e finito nelle classifiche dei migliori album dell’anno di Pitchfork, Rolling Stone, New York Times e altri ancora, con successi come “Munch (Feelin U)” e i dischi di platino “In Ha Mood” e “Princess Diana”.