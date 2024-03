Giornata internazionale della donna 2024: Cirié rende omaggio all’universo femminile con una serie di appuntamenti.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna 2024, la Città di Cirié rende omaggio all’universo femminile con eventi di diverso respiro, dedicati alle donne ma rivolti a tutti i cittadini, ad accesso libero e gratuito.

Si inizia giovedì 7 marzo a Palazzo D’Oria con l’esposizione di immagini a cura della sezione locale di Amnesty International: la mostra sue due temi guida “Un mondo di diritti” e “Mai più violenza sulle donne” accomunati da un unico fil rouge, la consapevolezza e la difesa dei diritti delle donne e delle minoranze in Italia e nel mondo.

L’esposizione – allestita nell’atrio della Sala Consiliare di Palazzo D’Oria, dalle 20.00 alle 23.00 – sarà l’ideale apertura della serata organizzata dall’Amministrazione comunale proprio per giovedì 7 marzo, a partire dalle ore 20.45, in Sala Consiliare (con accesso da via Dante).

L’appuntamento dal titolo “Le donne di Cirié – Una serata dedicata alle donne di ieri, di oggi e di domani” prosegue il filone già sperimentato con successo da alcuni anni che vede diversi interventi, interviste, testimonianze volti a celebrare le donne che per motivi doversi si sono distinte nella loro professione, nella loro attività di volontariato per la comunità e per la passione con cui hanno intrapreso le diverse sfide della vita.

Sarà l’occasione per ricordare la storia delle donne del passato, più e meno remoto, importanti per la storia e la crescita di Cirié, insieme a donne di oggi che operano nella cultura e nel sociale all’interno delle associazioni della città, e con un occhio particolare a quelle che saranno le donne del domani. Una serata particolare, che come sempre offrirà momenti “a sorpresa” e importanti occasioni di riflessione.

Ufficio Comunicazione Città di Cirié