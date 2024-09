Mercato dell’artigianato – Domenica 20 ottobre

Non solo antiquariato a Cherasco, domenica 20 ottobre nella centrale via Vittorio Emanuele ci sarà un mercato dell’artigianato, con banchi che esporranno manufatti frutto dell’ingegno e della creatività.

Un evento nell’evento: infatti nell’ambito della manifestazione legata al cibo e al vino, Gusta Cherasco che si svolgerà sia sabato 19 che domenica 20 ottobre, nel centro storico cheraschese, solamente la domenica (dalle 9 alle 18 circa) si potranno trovare espositori di oggetti frutto della della fantasia e dell’inventiva umana, con produzioni artistiche, ceramiche fatte a mano, lavori in tessuto, in lana, in feltro, in ferro battuto, in legno, in vetro, con le pietre, découpage, in bambù, con fiori, dipinte a mano, monili, gioielli, cucito creativo.

«Cherasco è conosciuta per il suoi mercati dell’antiquariato che da oltre quarant’anni si svolgono nelle vie del bel Centro Storico attirando migliaia di turisti, curiosi e appassionati, ad ogni edizione. – dice il vicesindaco Umberto Ferrondi – Nell’organizzazione di questi, la richiesta di partecipazione da parte di tanti artigiani è molto frequente: per questo motivo si è pensato di organizzare un mercato dell’artigianato in occasione di Gusta Cherasco, un evento enogastronomico che si svolge nella centrale piazza dell’Arco del Belvedere. Gusta Cherasco propone dal 19 al 21 ottobre 2024 un percorso da vivere e gustare in cui sono protagonisti gli artigiani del cibo e del vino si tratta di un piacevolissimo momento conviviale aperto gratuitamente al pubblico, vetrina per la valorizzazione delle eccellenze e delle attività produttive, che ha registrato nelle precedenti edizioni migliaia di visitatori all’interno della grande tensostruttura allestita per l’occasione».

Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare per la durata della manifestazione, si potrà passeggiare senza la preoccupazione delle auto, con l’unico rumore del vociare delle persone.

La giornata del Mercato dell’Artigianato potrà essere occasione anche per visitare la città, con i suoi monumenti e palazzi storici. Sarà infatti aperta, ad ingresso libero, per l’ultimo giorno, la mostra a Palazzo Salmatoris intitolata “Napoleon – La campagne du monde… a Cherasco” di Jean Gaudaire Thor, un centinaio di opere, tra tele, disegni su carta e sculture, dedicate al Generale Bonaparte che in occasione dell’armistizio del 1796 sostò proprio a Palazzo Salmatoris (orari: il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e da mercoledì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30, catalogo in mostra).

A Cherasco inoltre c’è il Museo della Magia, con sale tematiche allestite scenograficamente e un teatro adibito a spettacoli di illusionismo, la giornata può essere anche l’occasione per offrire a bambini e adulti un viaggio immaginario in un contesto fiabesco