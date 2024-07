La storia ci racconta che Piobesi ospitò un Convento di Frati Minori Riformati di San Francesco dal 1638 fino all’inizio del 1800. Furono proprio i frati ad introdurre tra la popolazione locale la devozione a Santa Maura, con la festa celebrata la prima domenica di agosto fra momenti di gioia e baldoria. Tradizionalmente, i frati offrivano un vitello ai poveri del paese, garantendo che anche i più bisognosi potessero festeggiare nelle loro case.

Anche quest’anno dunque i piobesini sono prossimi a celebrare la loro patronale, che si terrà dal 2 al 6 agosto 2024, organizzata dal Comune in collaborazione con la Associazione Turistica Pro Loco e altre associazioni e con il supporto fondamentale dei volontari della Protezione Civile.

Le serate della festa saranno caratterizzate da un ricco programma di eventi gastronomici e musicali. Ogni sera, Piazza Donatori di Sangue sarà animata da concerti e spettacoli sotto le stelle, con ingresso gratuito. La serata di apertura, venerdì 2 agosto, vedrà la partecipazione di Davide D’Urso con il suo “TOURin, Tour Estivo 2024”, dedicata in particolare ai giovani. Le notti successive saranno all’insegna del ballo liscio con Maria Ravera Orchestra, Mike e i Simpatici, e I Braida. La festa si concluderà martedì 6 agosto con un DJ set a cura degli Amici di Piobesi.

Oltre alla musica, ogni sera sarà possibile gustare specialità culinarie diverse preparate dalla Pro Loco. Dal fritto misto di pesce agli agnolotti con salsiccia, fino alla paella in collaborazione con “Sapori in corso”, ce n’è per tutti i gusti. Si ricorda che per le serate dal 3 al 6 agosto è obbligatoria la prenotazione.

Non mancheranno le tradizionali competizioni sportive. Domenica 4 agosto, dalle 8 alle 12, si terrà l’11° Memorial “Severino Gariglio” con una gara di pesca sportiva presso il Lago dei Germani. Inoltre, le gare di bocce organizzate dall’ASD Piobesi Vinovo offriranno ulteriori momenti di aggregazione e divertimento.

Altro appuntamento tradizionale il Banco di Beneficenza, che sarà allestito presso il Centro Incontri di via XXV Aprile dal 2 al 6 agosto. Organizzato dalla Parrocchia piobesina, il banco di beneficenza rappresenta un’importante occasione per contribuire in modo divertente alle attività caritative della comunità. Inoltre, ogni sera in Piazza Donatori di Sangue sarà attivo il luna park.

Il Sindaco Fiorenzo Demichelis così commenta il ricco programma: “Santa Maura è un momento speciale per la nostra comunità. Ogni anno lavoriamo con passione per offrire un programma vario e coinvolgente. Vogliamo ringraziare tutte le associazioni impegnate, ed in modo particolare la Pro Loco, per la qualità delle proposte, con due serate dedicate soprattutto ai più giovani che promettono di essere decisamente coinvolgenti e divertenti: ottimo lavoro”.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare i numeri indicati sul manifesto ufficiale o visitare il sito del Comune di Piobesi Torinese.