Esibizione con lode al saggio del Liceo Musicale di Rivarolo, alla fine del corso si è svolta sotto forma di maratona musicale spalmando su due giorni gli oltre 100 allievi che hanno deciso di mettersi alla prova, fra grandi e piccini, i quali si sono alternati nelle discipline sia classiche sia moderne.

Una formula adottata per dar modo, a quanti scelgono di approcciarsi al palco, di assaporare l’atmosfera imperdibile della preparazione di uno spettacolo con i suoi tempi tecnici: dall’attesa nel dietro le quinte, al rispetto di una scaletta, fino alle presentazioni e alla creazione di una vera rappresentazione musico teatrale con tanto di rudimenti didattici di regia.

Per l’anno che si è appena concluso, una ventina sono stati i debutti sul palco di piccoli strumentisti e cantanti i quali si sono alternati a quanti, con una qualche forma di esperienza maggiore, hanno dato prova di saper tenere in piedi programmi di alto livello qualitativo.

La classe di violino diretta da Daniela Camoletto, ad esempio, si è cimentata in un intero programma dedicato alle sonate, danze, concerti e colonne sonore, mentre la sorpresa dei corsi diretti dalla flautista Bruna Querio è stata la piacevole collaborazione con la corale “La Balconata” diretta da Benny Turigliatto.

Il tema affrontato, invece, dalle classi di canto di Dario Salomone e Laura Conti con il contributo della musica d’insieme diretta da Francesco Vecchia, è stata una ricerca curata durante tutto l’anno formativo per studiare la musica di artisti del nord Europa: un viaggio ideale fra sonorità, testi e evoluzione armonica che ha decisamente incuriosito e divertito il pubblico presente in sala.

Altra entusiasmante sorpresa è stata la preziosissima collaborazione con il Maestro Claudio Lodati che ha lavorato durante l’anno sull’omaggio a due grandi artisti scomparsi nel 2023: Tina Turner e Burt Bacharach. Tutto ciò è stato un modo per apprendere, a livello molto pratico, la storia dell’evoluzione del pop e della musica moderna.

Presentate le oltre 12 ore di musica effettiva dalla direttrice Sonia Magliano che ha colto l’occasione per ringraziare pubblicamente il Comune di San Giorgio, il quale ha dato il patrocinio all’evento, insieme con la ditta Serazio che ha fornito il pianoforte e la ditta Pitetti che si è occupata degli aspetti tecnici della regia. La direttrice e il Presidente dell’associazione, Davide Fornero, hanno inoltre premiato la cantante Martina Dal Bon che, con i suoi 10 anni di fedeltà alla Istituzione Rivarolese, è passata dall’essere una giovane e talentuosa cantante ad una preziosissima collaboratrice ed assistente.

Presentata pubblicamente quella ormai definita come la “squadra dei musicisti” vincitori del “International Music Competition Città di Cortemilia” la quale, come ha precisato la direttrice, sarà presto aggiornata con nuovi interessanti ingressi.

Per finire, al saggio del Liceo Musicale di Rivarolo è stata salutata l’ultima esibizione della pianista Sangiorgese Alessia Petrocca in qualità di allieva della scuola essendo stata ammessa come studentessa del Conservatorio di Alessandria con la promessa di rivederla presto nella sua nuova veste professionale di assistente alle classi di pianoforte e propedeutica.