spesa online Torino

Negli ultimi anni molte nostre abitudini quotidiane sono cambiate, un po’ per le mutate esigenze delle famiglie e un po’ per merito della diffusione delle nuove tecnologie, che stanno offrendo soluzioni pratiche a veloci a tante problematiche. Tra queste una delle più interessanti è quella della spesa a domicilio, ossia una modalità di acquisto che consente di scegliere i prodotti tramite PC e smartphone e di riceverli direttamente a casa, evitando così di raggiungere il punto vendita e risparmiando tempo e denaro. Il fenomeno ormai non riguarda più solo le grandi catene nazionali ma anche le piccole realtà locali, che in questo modo stanno cercando di fronteggiare la crisi migliorando il livello dei servizi offerti.

Gli effetti della digitalizzazione sulle nostre abitudini di consumo

La possibilità di prenotare la spesa alimentare online non è che una delle tante opzioni messe a disposizione da internet e dagli strumenti digitali più in generale: in questi anni abbiamo infatti visto fiorire numerosi servizi che, dal lavoro allo svago, offrono l’opportunità di avere sempre a portata di mano tutto ciò di cui si ha bisogno. Il cambiamento ha interessato numerosi settori a partire da quello dell’intrattenimento, in cui l’accesso a piattaforme incentrate sull’uso dei passatempi più tradizionali, come quelli di casino, è cresciuto a dismisura nel giro di pochi anni portando non solo gli appassionati del genere ma anche i curiosi a cimentarsi con svaghi classici rivisitati in versione digitale.

Grazie anche a piattaforme sempre più avanzate e dotate di efficaci sistemi di sicurezza, l’uso del web è diventato così una consuetudine per tutte le fasce demografiche, anche in ambiti differenti come lo shopping online.

Se però in passato l’e-commerce ha riscontrato i migliori risultati su categorie merceologiche meno legate agli acquisti quotidiani, oggi sempre più persone scelgono la rete anche per comprare articoli tradizionalmente legati al mercato fisico, come per l’appunto quelli alimentari. Ecco dunque fiorire servizi ad hoc sviluppati sia dalle grandi catene di distribuzione che da giovani startup e negozi locali, pronti a soddisfare la clientela con un servizio nuovo ed efficiente.

Le grandi catene di supermercati sbarcano sul web

Ormai anche supermercati e ipermercati operano online, con portali e app progettati appositamente per consentire agli utenti di effettuare la spesa via internet. Effettuando una rapida ricerca online è possibile trovare diverse insegne della GDO attive proprio a Torino e provincia che permettono di selezionare direttamente online i prodotti, di completare l’ordine e di richiedere la consegna a casa in tutta comodità, evitando così di doversi spostare e ottimizzando tempi e costi.

I vari portali dedicato ai servizi di spesa a domicilio prestano peraltro grande attenzione anche alle nicchie di consumatori in cerca di prodotti più particolari, come vegani, amanti del bio e intolleranti, che possono accedere con un semplice click a tanti articoli adatti al proprio stile di vita e di consumo.

La spesa a domicilio presso le botteghe locali

Per far fronte alla concorrenza spietata della grande distribuzione, anche i piccoli negozi locali hanno dovuto adeguarsi e investire sul digitale e non mancano da questo punto di vista a Torino iniziative di particolare successo.

Per i più attenti alla qualità e all’ecosostenibilità dei prodotti alimentari, per esempio, sono disponibili shop online dedicati a cibi vegani, senza glutine, macrobiotici e per intolleranze di vario genere, in cui si può facilmente ordinare la spesa e riceverla a domicilio.

Per gli amanti del dolce, invece, non mancano laboratori artigianali di pasticceria pronti a raggiungere i clienti a casa con le proprie specialità e ad addolcire la loro giornata, così come è in crescita l’offerta di pastifici artigianali, macellerie e botteghe di frutta e verdura che trovano nel servizio di consegna a domicilio un modo per essere più vicini ai consumatori e fare marketing.

Non meno importante, infine, il lavoro dei negozi specializzati nella vendita di prodotti tipici, che grazie alla rete riescono a raggiungere non solo i clienti presenti sul territorio, ma anche chi si trova fuori zona ma non intende rinunciare alle specialità locali.