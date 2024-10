Il barocco diventa rock, nuovi percorsi di ricerca

Il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria ha concesso l’onore del patrocinio ad un progetto musicale e vocale che ha il compito di, per così dire, “potenziare la filiera formativa” tra i percorsi pre-accademici delle scuole della rete di formazione di base, di cui fa parte da oltre un decennio l’associazione Liceo Musicale di Rivarolo, e i corsi Accademici dello stesso Conservatorio Alessandrino.

Lo spunto della proposta è stata dapprima l’esperienza di collaborazione dell’ente rivarolese con il giovane docente di tastiere antiche Enrico Finotello il quale, a partire dal mese di dicembre, inizierà al Conservatorio di Alessandria il corso di dottorato di ricerca AFAM in “Prassi e Repertori della Musica Italiana”.

Il corso è stato istituito in forma associata dai Conservatori di Alessandria (istituzione capofila), di Como, di Cremona, di Gallarate, di Pavia, di Piacenza, e dall’Istituto Musicale Pareggiato della Valle D’Aosta. Il suo progetto rientra nel curriculum “Prassi dei Repertori Storicamente Informati” ed è dedicato al repertorio delle Cappelle Musicali nel Piemonte barocco.

Il progetto sarà poi integrato da attività performative realizzate in collaborazione con la Fondazione Academia Montis Regalis.

E’ stato lo stesso Finotello a presentare poi all’associazione Liceo Musicale di Rivarolo la figura della cantante Chiara Pontoriero, soprano, studentessa di Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria sotto la guida del M° Mirko Guadagnini, ha partecipato a Masterclass di perfezionamento e ricoprendo ruoli solistici in numerose produzioni barocche.

Al suo attivo ha un passato da cantante pop e, proprio per questo motivo, è nata l’idea di approcciare le basi dell’improvvisazione, sia strumentale sia vocale, attraverso gli standards antichi. Alcuni momenti di avvicinamento a questa prassi esecutiva, si sono già svolti in fase sperimentale lo scorso anno presso i locali rivarolesi di Via Sant’Anna sotto la guida dello stesso Enrico Finotello mentre, a partire dal 23 novembre, il progetto prenderà una forma ben più organizzata sotto il cappello del patrocinio dell’Istituto di Alta Formazione Accademica di Musica quale il Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria guidato ora dalla direzione del Maestro Marco Santi.

E’ dunque un grande onore per la direzione artistica dell’associazione Liceo Musicale di Rivarolo sotto la guida storica della pianista Sonia Magliano, poter contare su figure di grande spessore musicale che lavorano puntualmente su proposte progettuali di alto valore formativo.

Al bando per i dottorati accademici, infatti, ha lavorato anche la cantante Laura Conti che a Rivarolo insegna dal momento della firma della convenzione con il Conservatorio di Alessandria, presso il quale è titolare della cattedra di canto jazz, e che sta appoggiando il progetto di “Barocco rock” con gli allievi più giovani della sua classe anche in virtù della sua grande esperienza nel repertorio della musica popolare italiana.

La partecipazione agli incontri a carattere di seminario è aperta anche ad allievi esterni all’associazione e si possono ricevere tutte le informazioni sulle modalità di adesione, scrivendo a segreteria@liceomusicalerivarolo.it.