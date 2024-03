Nata a Cuba e cresciuta a Miami, la popstar globale Camila Cabello ritorna sulle scene musicali con il nuovo singolo “I Luv It” con Playboi Carti.

Pronta a spiazzare tutti e lanciando la sua nuova Era discografica, che la vedrà sperimentare a livello di sonorità e direzione musicale.

“I Luv It” è disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali. Il brano è stato scritto da Camila e creato assieme al produttore esecutivo El Guincho (Rosalìa, J Balvin, Billie Eilish) e co-prodotto con Jasper Harris (Jack Harlow).

In una recente intervista concessa a Paper Magazine, a chi l’accusava di aver cambiato sound e immagine per accaparrarsi una nuova nicchia di fan, Camila ha risposto: “Ci sono alcuni commenti (sui social) che vedo del tipo: ‘Vuole tanto essere quella ragazza e non lo sarà mai. E io replico: ‘Non voglio essere quella ragazza. Non so nemmeno cosa significhi“, assicurando poi come non ci sia nessuna “pianificazione” dietro tutto ciò.

Paper Magazine ha descritto “I Luv It” come “genuinamente caotico, veloce e digitalizzato, che ti sfreccia davanti come un’auto sportiva a Miami”. A proposito della collaborazione di Camila con questi nuovi produttori: “il risultato di questa visione e scoperta creativa è il quarto album di Camila, il più audace, che uscirà quest’estate”.

A proposito di “I Luv It”, Camila ha dichiarato: “alcune cose nel regno degli umani mi fanno sentire come se fossi lanciata nello spazio e uno di questi momenti è dato dalle rare volte in cui ho trovato una chimica incredibile con qualcuno. Parte del pacchetto è anche il dramma emotivo tra voi e quella persona, il caos, le farfalle, i nervi, la passione. È insostenibile, non è un processo pacifico ed è estenuante. Ma lo adoro”.

“I Luv It” arriva accompagnato da un bellissimo videoclip, diretto da Nicolàs Méndez at CANADA (Dua Lipa). Il video è stato girato a Miami.

Camila Cabello popstar di maggior successo della sua generazione

Basti pensare a hit come “Havana” o “Senorita” che hanno generato ciascuna oltre 2 miliardi di stream solo su Spotify. Solo in Italia ha ottenuto 15 dischi Platino e 5 dischi Oro con la sua musica.

A gennaio Camila ha fatto la sua apparizione al Sundance Film Festival nello Utah per festeggiare l’uscita del biopic Rob Peace, in cui recita al fianco di Mary J. Blige e Chiwetel Ejiofor.

Ph: Dimitrious Giannoudis