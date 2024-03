Applausi per il concerto di apertura de “Il Salotto della Cicala”

Il “Salotto Culturale della Cicala” è una rassegna nata nell’autunno del 2022 al fine di riprendere le buone abitudini di passare dei pomeriggi dialogando di Musica e Cultura magari sorseggiando una tisana o apprezzando un dolcetto come nella migliore delle tradizioni dei salotti culturali dei primi del ‘900. La sua Presidentessa, la musicologa Alice Fumero, che ne presenta gli appuntamenti con profusione di simpatiche contestualizzazioni storiche impreziosite da aneddoti curiosi i quali permettono al pubblico di entrare perfettamente nell’atmosfera dei singoli brani, ha sempre sottolineato l’importanza di dare un’occasione ai giovani musicisti di cimentarsi di fronte a un pubblico e di avviare la loro carriera concertistica.

Le due realtà si erano incontrate una prima volta proprio in occasione della prima rassegna arrivata dopo il difficile periodo delle chiusure dovute alla pandemia del covid sottolineando come i giovani non si fossero persi d’animo ma anzi avessero trovato il modo di condividere le proprie passioni tracciando un sentiero che avrebbe poi portato ai successi delle seguenti edizioni.

Il Sindaco Claudio Marchiori, che ha sempre patrocinato tutte le edizioni che si sono svolte nella suggestiva atmosfera del Salotto della Foresteria di Loranzé Alto, per il concerto di apertura della primavera 2024,ha voluto aprire le porte del salone pluriuso cosicché Domenica 10 marzo, nonostante la pioggia e i numerosi eventi carnascialeschi ancora in corso in zona, un folto pubblico ha potuto apprezzare il programma proposto che, si può ben dire, ha spaziato in generi ed epoche diverse sempre con eccellente gusto e attenta qualità tecnico espressiva dialogando fra arrangiamenti dal duo al sestetto.

I sei giovani flautisti non si sono risparmiati fra autori che hanno compreso i grandi nomi di Bach, Mozart, Rossini, Brahms, Faurè fino ad arrivare ad un assaggio dei temi di alcune fra le più conosciute colonne sonore dei nostri tempi a tutt’oggi considerate parte integrante della musica classica.

Il “Salotto della Cicala” proseguirà con una serie di concerti per pianoforte che torneranno a svolgersi presso la sede storica della rassegna coinvolgendo due nomi importanti del panorama pianistico italiano come Simone Gragnani e Matteo Costa mentre gli AfFlatus, insieme con la Corale “La Balconata” diretta da Benny Turigliatto, accoglieranno il proprio pubblico il 27 aprile presso il lago del Meleto di Aglié in occasione di “Note di Scrittura”.

“AfFlatus” è un assieme strumentale nato tra i progetti di musica d’insieme che la direttrice dell’Associazione Liceo Musicale di Rivarolo Sonia Magliano promuove annualmente al fine di stimolare la condivisione attraverso il linguaggio musicale sempre spingendo verso il miglioramento delle qualità tecnico espressive. A farne parte sono gli allievi dei corsi propedeutici della classe di flauto traverso di Bruna Querio: Irene Bianco, ventenne di Rivara, i diciassettenni Federica Castiello di Favria, Federico Chiapusso di Rivara e Sem Panero di San Giusto Canavese, Luisa Monteu Fassiot, ventiquattrenne di Valperga e Alessandro Poggio diciannovenne di Ivrea.