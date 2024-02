Al Teatro Cantoregi Carignano: Tradimenti

Il progetto Open School, già testato con successo nelle scuole del capoluogo negli anni passati, a partire dal mese di febbraio migra in Piemonte grazie alla partnership tra il Teatro della Caduta, Torino Open Lab (agenzia dal profilo giovane che si occupa di orientamento e educazione non formale) e la Fondazione Piemonte dal Vivo.

Open School nasce per portare l’attenzione sul mondo delle scuole, aprirle quali luoghi di cultura per ribadirne l’importanza sociale e culturale, ma anche per rinnovare lo spettacolo dal vivo facendo tesoro del contributo e dello sguardo delle nuove generazioni. Nel mese di febbraio a Carignano e nel mese di aprile a Pinerolo, gli studenti potranno partecipare ad un progetto di avvicinamento al mondo del teatro che si concluderà con la visione di due spettacoli in programma nelle stagioni comunali.

In questo importante progetto gli alunni diventano i veri protagonisti dell’intero percorso e adottano l’iniziativa aderendo ai laboratori pratici di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), che aprono uno spaccato sul mondo delle professioni lavorative culturali, spesso a loro sconosciute.

Open School è un progetto di ripensamento del ruolo della scuola e dell’edificio scolastico nel proprio territorio, in relazione alla comunità e alle persone che ha come fine il confronto tra la comunità di studenti, di docenti e di tutto il personale scolastico con il territorio.

Un’occasione utile all’orientamento non solo scolastico, con una dimensione pratica nella quale i ragazzi assumono il ruolo di padroni di casa: promuovono le serate sui canali social, accolgono il pubblico e lo guidano in una visita della scuola raccontando se stessi e quel luogo “sconosciuto agli adulti” chiamato scuola.

Tutto questo grazie alle conoscenze maturate ed assimilate durante i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO). Questa esperienza insolita dura circa due settimane, durante le quali gli studenti mettono a frutto le cosiddette life skills nel campo delle nuove tecnologie, l’uso professionale dei social media e degli smartphone, creando immagini e provando a proiettare se stessi nel futuro che li attende. Nelle passate edizioni, sono stati coinvolti più di 400 studenti provenienti dall’I.I.S. Avogadro, dal Liceo Berti, dall’I.I.S. Steiner e dal Convitto Nazionale Umberto I.

Il 16 febbraio 2024 alle ore 21 saranno gli studenti dell’I.I.S. Norberto Bobbio di Carignano che al termine di un percorso di formazione organizzato da Open School, incontreranno il pubblico al Teatro Cantoregi di Carignano, per presentare la visione dello spettacolo “Tradimenti” diretto da Michele Sinisi con Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi, che apre la stagione teatrale, programmata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo.

Tratto dall’omonima opera del Premio Nobel per la Letteratura Harold Pinter, lo spettacolo mette in scena la storia di una relazione extraconiugale ripercorsa, però, a ritroso, dalla sua fine agli esordi. Al termine, gli studenti e le studentesse intervisteranno la compagnia, creando un momento di avvicinamento e scambio fra loro, gli artisti e il pubblico in sala.

Ad aprile 2024, Open School approderà al Liceo Porporato di Pinerolo (TO). Il 10 aprile, al Teatro Sociale di Pinerolo e all’interno della sua stagione, si terrà “L’ultima estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo” di Claudio Fava, uno spettacolo che vuole raccontare Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia, ma li completa come esseri umani; il 12 aprile, invece, il pubblico verrà accolto nell’aula magna del Liceo Porporato per la visione di un ulteriore spettacolo che verrà scelto in collaborazione con la scuola.