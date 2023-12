Zone universitarie e studentesche a Torino

Torino è una città molto ambita dagli studenti universitari, poiché include diverse sedi di università prestigiose, tra cui il Politecnico. Ogni anno, un enorme flusso di giovani provenienti da tutta Italia e dal resto d’Europa giunge in questa città in cerca del quartiere ideale dove trovare una stanza in affitto.

La scelta non è semplice: oltre alla vicinanza all’università, bisogna considerare i collegamenti con i mezzi pubblici, le opportunità offerte dalla zona e la presenza di servizi essenziali. La competizione per gli alloggi è alta, ma in ogni caso è necessario valutare attentamente le varie opzioni disponibili prima di prendere una decisione, anche iniziando con largo anticipo, anche online consultando piattaforme dedicate come Dovevivo.

Crocetta

Il quartiere Crocetta non è solo ottimo per chi è alla ricerca di un affitto stanza a Torino: qui ci sono vecchie case borghesi che si fondono perfettamente con gli edifici risalenti al ‘900, che danno vita a una zona residenziale molto tranquilla.

Gli studenti scelgono Crocetta principalmente per la sua vicinanza al Politecnico di Torino, ma anche perché qui possono trovare diversi servizi essenziali e un efficiente sistema di trasporto pubblico, con corse piuttosto frequenti per raggiungere il centro ed altri punti di interesse.

Cenisia

Anche Cenisia è un quartiere residenziale perfetto per chi ama la tranquillità. Situata nella zona centro-occidentale del capoluogo piemontese, la zona di Cenisia può vantare una posizione strategica per raggiungere l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Per spostarsi negli altri quartieri, invece, sono disponibili diversi mezzi pubblici: la metro M1, il treno e l’autobus. Un altro vantaggio di Cenisia è la sua accessibilità, poiché è possibile trovare un affitto stanza a Torino per tutte le tasche, anche soluzioni economiche.

Vanchiglia

Un altro quartiere adatto a chi cerca un alloggio in prossimità del Politecnico è Vanchiglia. La richiesta, però, è molto elevata, poiché questa zona non è ricercata solo dagli studenti ma anche da professionisti e famiglie che intendono trovare un alloggio nei pressi del centro e di piazza Vittorio Veneto, per avere tutto a portata di mano.

Durante la sera, Vanchiglia si trasforma, diventando il cuore pulsante della movida grazie ai locali alla moda che accolgono tantissimi giovani pronti a divertirsi.

Aurora

Anche la zona Aurora è perfetta per chi ricerca un affitto stanza a Torino in un quartiere dall’importante fascino storico-artistico e dall’anima poliedrica. Aurora ha subito un importante processo di ammodernamento agli albori degli anni 2000, e ad oggi può essere considerato uno dei quartieri più apprezzati di Torino, sia per i residenti della città piemontese che per gli studenti.

Il nuovo polo universitario e l’Istituto d’Arte Applicata e Design (IAAD) hanno fatto da traino al quartiere, e hanno attratto numerosi investimenti nel settore immobiliare, commerciale e ricreativo. Pertanto, è possibile trovare diversi servizi utili e soluzioni abitative.

Nizza-Millefonti

Le facoltà di chimica e biotecnologie si trovano a San Salvario sud, mentre quella di medicina e chirurgia del capoluogo piemontese è nella zona compresa tra San Salvario e Millefonti. Proprio quest’ultimo è il quartiere perfetto per trovare un affitto stanza a Torino senza spendere troppo e rimanere nei pressi degli edifici universitari. I collegamenti con le altre zone della città, però, sono meno frequenti.

Anche Nizza-Millefonti, come altre zone per studenti, offre abbastanza locali per la movida, con bar dove è possibile ascoltare musica dal vivo e divertirsi con gli amici.