Giornata Europea del numero unico di emergenza 112

L’11 febbraio si celebra in tutta Europa la Giornata Europea del NUE – Numero Unico di Emergenza 112, un servizio essenziale per la sicurezza e il soccorso, accessibile a tutti i cittadini europei in caso di emergenza sanitaria, intervento delle forze dell’ordine, soccorso dei vigili del fuoco o assistenza in mare.

Il NUE 112, gestito in Piemonte da Azienda Zero, rappresenta lo snodo cruciale per la gestione delle emergenze: quando un cittadino chiama il 112, l’operatore della Centrale Unica riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione della chiamata grazie al tracciamento GPS. Queste informazioni, integrate con la tipologia di soccorso richiesto, vengono trasferite alla centrale operativa di secondo livello competente per l’intervento, come la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, l’Emergenza Sanitaria o la Guardia Costiera. Questo sistema garantisce che gli enti di soccorso ricevano solo richieste già filtrate e selezionate come effettive emergenze.

La chiamata di emergenza riceve una risposta entro 5 secondi e, in caso di mancato contatto, l’utente viene immediatamente richiamato. Inoltre, il NUE 112 assicura l’accesso al servizio anche ai cittadini sordi grazie al sistema “112 Sordi”, attivo dall’estate 2021, che permette di segnalare emergenze attraverso un’apposita piattaforma conforme alle direttive europee.

Il servizio offre un supporto multilingue e in Piemonte Azienda Zero lo gestisce attraverso due Centrali Uniche di Risposta (CUR) situate a Grugliasco e Saluzzo. Nel 2024, le CUR hanno ricevuto 2.450.000 contatti, di cui solo il 46% è stato inoltrato alle centrali operative di secondo livello, responsabili delle operazioni di soccorso sul territorio.

Di quelle inoltrate, il 46% delle chiamate è stato indirizzato alle Forze dell’Ordine, un altro 46% all’Emergenza Sanitaria Territoriale, mentre il 8% è stato rivolto ai Vigili del Fuoco. Inoltre, sono state gestite 144 chiamate inoltrate alla Guardia Costiera per soccorsi sul Lago Maggiore, un dato numericamente contenuto, ma di grande importanza per la sicurezza lacustre.

Azienda Zero, attraverso le Centrali NUE 112, garantisce anche servizi a valenza nazionale, come la ricezione delle chiamate per utenti sordi e le richieste di soccorso generate da dispositivi di comunicazione satellitare.

Questa capacità operativa estesa a livello nazionale evidenzia l’eccellenza del sistema piemontese: «Il NUE 112 – ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi – rappresenta non solo un servizio regionale, ma un’eccellenza nazionale che dimostra la capacità e la professionalità della Regione Piemonte nel garantire prestazioni di alta qualità, mettendo a disposizione risorse e competenze per tutto il territorio».

«Il sistema NUE 112 – ha invece ricordato il direttore generale di Azienda Zero, Adriano Leli – è un elemento cardine della rete integrata di soccorso, che coinvolge strutture statali e regionali. La qualità del servizio non è solo un obiettivo operativo, ma un impegno sociale verso la popolazione piemontese, che può contare su un sistema efficiente e pronto a intervenire in ogni situazione di emergenza».