Cinque città europee da scoprire in autunno partendo da Torino

L’autunno è forse la stagione in cui le città europee si lasciano scoprire meglio. Le temperature si fanno più gentili, le code davanti ai monumenti si accorciano e i calendari culturali ripartono: il momento ideale per concedersi qualche giorno alla scoperta di una città europea, camminando senza fretta.

Per chi vive a Torino, i weekend di ottobre e novembre possono diventare l’occasione giusta per un breve viaggio, scegliendo tra le mete servite da Caselle e quelle raggiungibili partendo da Milano Malpensa.

Barcellona, Bruxelles e Siviglia: in volo da Caselle

Barcellona quest’anno ha un motivo in più per essere visitata: nel centenario della morte di Gaudí, la Sagrada Família ha completato la torre di Gesù Cristo e con i suoi 172,5 metri è diventata la chiesa più alta del mondo.

In autunno la si ammira senza la calca estiva, mentre il clima mite invita a passeggiare tra il Barrio Gótico, il Born e il lungomare della Barceloneta. Intorno a Ognissanti, poi, la Castanyada riempie le strade di caldarroste e panellets, i dolcetti catalani di mandorle.

Atmosfera completamente diversa a Bruxelles, collegata a Caselle con i voli per lo scalo di Charleroi. Qui l’autunno ha il sapore delle cozze con le patatine, della carbonnade stufata nella birra e delle cioccolaterie del Sablon. Dopo la Grand Place vale la pena salire sul tram 44, che attraversa la Foresta di Soignes, faggeta patrimonio UNESCO che in questa stagione si tinge di giallo e rame. E dal 27 novembre il centro si accende con i Plaisirs d’Hiver, il grande mercatino delle feste.

Siviglia, invece, è una di quelle città che in autunno rinascono. Se d’estate il caldo rende faticosa ogni passeggiata, in autunno le temperature tornano piacevoli e la città vive all’aperto: è il momento ideale per il Real Alcázar, la Giralda, Plaza de España e le tapas nel quartiere di Triana. Dal 6 al 14 novembre, inoltre, la città ospita il Festival del Cinema Europeo.

Vienna ed Edimburgo, partendo da Malpensa

Allargando lo sguardo a Malpensa, le possibilità aumentano.

Vienna è la città che forse meglio incarna l’autunno europeo: i viali del Ring si colorano di giallo, negli Heuriger dei vignaioli si assaggia lo Sturm, il mosto della vendemmia, e nelle giornate grigie c’è sempre un caffè storico in cui rifugiarsi.

Il 3 ottobre la Lange Nacht der Museen apre i musei fino a mezzanotte con un unico biglietto, a fine ottobre arriva la Viennale e a novembre aprono i primi mercatini di Natale.

Per chi cerca un’atmosfera ancora più autunnale c’è Edimburgo. Con le giornate che si accorciano, i vicoli del Royal Mile e il castello avvolto nella foschia assumono un fascino quasi gotico, perfetto per un tour dei sotterranei della Old Town o una serata in un pub davanti a un whisky.

La sera del 31 ottobre Calton Hill ospita il Samhuinn Fire Festival, tra fuochi e tamburi che rievocano l’antica festa celtica. Da ricordare: per il Regno Unito servono passaporto ed ETA, l’autorizzazione elettronica da richiedere online.

Caselle o Malpensa? Come organizzare la partenza

L’aeroporto di Caselle offre diversi collegamenti nazionali e internazionali, mentre la maggiore dimensione di Malpensa amplia ulteriormente la scelta delle destinazioni raggiungibili. Per un torinese, quindi, la decisione può dipendere anche dal volo più adatto alle date e agli orari disponibili.

Per chi si domanda come arrivare a Malpensa da Torino, la compagnia Flibco mette a disposizione un collegamento diretto con partenze da Lingotto, Porta Susa e Stura e arrivo ai terminal dell’aeroporto. Il viaggio dura circa due ore e a bordo sono disponibili Wi-Fi e prese USB; un bagaglio a mano e uno da stiva sono inclusi nel biglietto.

Anche chi sceglie di partire dall’aeroporto torinese può lasciare l’auto a casa: il pullman Caselle Torino di Flibco collega il centro città e lo scalo con partenze ogni 30 minuti e un tempo di percorrenza indicativo di circa 25-30 minuti. Una soluzione che permette di organizzare anche la prima e l’ultima parte del viaggio senza dover prevedere diversi giorni di parcheggio in aeroporto.