Il Comune di Carmagnola ha vinto il concorso regionale della “Dama dei Castelli del Piemonte”. Karin Borga di Carmagnola è stata eletta Dama dei Castelli del Piemonte 2024. La seconda classificata è la Dama di Avigliana Martina Beltrame, la più giovane di tutte di soli 17 anni, e la terza classificata è Matilde Neri, la Dama del Comune di Pianezza.

Oltre 110 figuranti tra Marchesi, Duchi, Contesse, Cavalieri e Principesse hanno fatto rivivere, nel centro storico di Pianezza, la magica atmosfera dei tempi antichi. «La Dama dei Castelli è una manifestazione di notevole rilievo storico, culturale e turistico, che può essere inserita tra gli eventi storici più importanti della nostra regione – spiega il Sindaco di Pianezza Antonio Castello –. È l’unico concorso di questo genere che avviene in Piemonte e siamo orgogliosi che questo importante evento, che riunisce tanti appassionati di rievocazioni storiche, appartenga soltanto alla nostra cittadina».

L’evento è stato organizzato dalla Proloco in collaborazione con il Comune. «La manifestazione è destinata ai Comuni piemontesi che hanno un castello nel proprio patrimonio artistico e culturale – precisa il vicesindaco e Assessore alla Cultura di Pianezza di Pianezza Riccardo Gentile –. Possono partecipare a questo suggestivo e originale concorso le Dame dei Castelli provenienti dai paesi di tutto il territorio regionale».

«Quest’anno l’organizzazione della manifestazione è stata particolarmente complessa a causa del meteo instabile – spiega la presidente della Proloco di Pianezza Rosanna Fassino –. Ci tenevamo molto a realizzare questo evento ma abbiamo dovuto spostare tutto dal Santuario di San Pancrazio, dove era previsto inizialmente, al Barrocco. Siamo riusciti comunque ad organizzare la sfilata delle Dame in abito d’epoca ed a eleggere la Dama dei Castelli del Piemonte».

Molto suggestivo è stato il Corteo con tutti i Gruppi Storici e le Dame dei Castelli che hanno attraversato le vie del centro storico di Pianezza, preceduti dalle autorità dei 13 Comuni presenti.

Al Barrocco di Pianezza le Dame hanno sfilato una ad una con i loro preziosi abiti medioevali, mentre la giuria doveva votare non solo la bellezza della Dama, ma anche il portamento e l’eleganza del costume storico. La vincitrice ha ottenuto in premio una preziosa corona che dovrà custodire per tutto il 2024 e consegnarla alla Dama dei Castelli che verrà eletta nel 2025.