Sauze d’Oulx inaugura l’estate musicale in quota: a Sportinia arriva eroCaddeo

Sarà eroCaddeo ad aprire ufficialmente la nuova stagione dei grandi concerti in alta quota di Sauze d’Oulx.

L’appuntamento è per domenica 26 luglio alle ore 12 nella splendida cornice naturale di Sportinia, a oltre 2.000 metri di altitudine, per un concerto gratuito che inaugura la nuova rassegna musicale estiva promossa dal Comune di Sauze d’Oulx, dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e dal Consorzio Fortur.

Cantautore pop dalla scrittura autentica e coinvolgente, eroCaddeo, porta sulla terrazza della Capanna Kind il suo tour estivo “Lontano da casa”. La rivelazione e finalista di X Factor Italia 2025 è infatti tra gli artisti emergenti più apprezzati del panorama musicale italiano. Le sue canzoni raccontano emozioni, esperienze personali e storie capaci di parlare a un pubblico di tutte le età, con uno stile diretto, delicato e ricco di sensibilità.

L’esibizione rappresenta il primo dei tre grandi concerti gratuiti organizzati quest’estate a Sportinia e segna una significativa evoluzione dell’offerta turistica estiva di Sauze d’Oulx, che amplia il tradizionale appuntamento del Concerto di Ferragosto con nuovi eventi pensati per valorizzare il territorio attraverso la musica.

Il Sindaco Mauro Meneguzzi presenta l’evento: “Siamo particolarmente felici di inaugurare questa nuova rassegna con un artista come eroCaddeo. Vogliamo offrire ai nostri ospiti e ai residenti occasioni sempre nuove per vivere la montagna, con appuntamenti di qualità inseriti in uno scenario naturale unico. Sportinia diventa così un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la musica incontra la bellezza delle nostre montagne, contribuendo a rendere ancora più attrattiva l’estate di Sauze d’Oulx”.

Anche l’Assessore al Turismo Davide Allemand evidenzia il valore dell’iniziativa: “Con eroCaddeo prende il via una rassegna che punta a coinvolgere pubblici diversi, proponendo artisti di qualità in un contesto davvero straordinario. È un investimento importante sulla nostra offerta turistica e culturale, con eventi completamente gratuiti che consentono a tutti di vivere un’esperienza indimenticabile immersi nella natura”.

Per raggiungere il concerto il pubblico è invitato ad utilizzare comodamente la seggiovia Prariond–Sportinia, che consente di arrivare direttamente nell’area dell’evento. A tal proposito si ricorda che il parcheggio a valle della seggiovia è gratuito.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza e favorire una fruizione sostenibile dell’evento, il Comune di Sauze d’Oulx ha emanato l’Ordinanza n. 35/2026, che prevede dalle ore 10 fino al termine del concerto (indicativamente alle ore 14.30) il divieto di transito a tutti i veicoli a motore lungo le strade comunali Pian della Rocca–Sportinia e Brousailles–Sportinia. Saranno autorizzati al transito esclusivamente i mezzi di soccorso e di emergenza, le Forze dell’Ordine, i veicoli di servizio degli impianti di risalita, quelli delle attività presenti a Sportinia, i possessori di contrassegno disabili e gli aventi diritto espressamente autorizzati.