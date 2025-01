Torino, 30 gennaio 2025. Il MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile presenta il programma culturale per il 2025, anno in cui intende consolidare gli importanti risultati del 2024, in termini di visitatori, visibilità e ampliamento degli ambiti di attività e ricerca. Tra gli obiettivi del Museo l’incremento della presenza sul territorio e l’apertura a nuovi pubblici, attraverso una diversificata serie di azioni di valorizzazione dello straordinario patrimonio conservato e la produzione di contenuti inediti capaci di parlare i linguaggi della contemporaneità.

Storia, design, arte e futuro sono i quattro filoni tematici che animano il programma culturale 2025 articolato su due sedi: il Museo Nazionale dell’Automobile e il Centro Storico Fiat.

Le attività includono mostre, site specific, appuntamenti culturali, attività di ricerca, interventi di restauro, workshop e proposte educative che insieme contribuiscono a creare un racconto articolato e trasversale dell’automobile e della sua storia.

Una narrazione declinata per i diversi pubblici ai quali il Museo si rivolge, con l’obbiettivo di renderlo un luogo accessibile e inclusivo che promuove la diversità e la sostenibilità e che – citando la definizione di ICOM – opera “con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze”.

Il Museo ha chiuso il 2024 registrando, in termini di ingressi, il migliore risultato di sempre con 388.222 visitatori: un dato in aumento del 27% rispetto al 2023, che aveva visto la presenza di 305.000 totali e del 62% circa rispetto al 2022.

“La crescita dei numeri di questo biennio è propulsiva: è l’effetto della svolta impressa al MAUTO dall’articolato programma multiculturale costruito per i 90 anni insieme alle istituzioni museali torinesi. Questa nuova offerta è il ripensamento dell’idea stessa di automobile attraverso l’inclusione programmatica dei molti valori culturali da essa veicolati o rappresentati: abbiamo declinato la presenza pervasiva dell’auto nella musica pop come nella narrativa, veicolo di esperienze concettuali come per Chironi ieri o Kusmirowski oggi, di storie visive o industriali dell’Italia del Novecento come per 125 Volte FIAT. Mostra che mi porta a richiamare lo sdoppiamento del programma tra due sedi, il MAUTO e il Centro FIAT, per sua natura luogo di memoria e di archivio, quindi avviato ad essere polo di studi e ricerche. Segnalo anche l’attivazione di diversi programmi con altre istituzioni in Europa e nel mondo globale (e nel non luogo del metaverso) che vede l’auto italiana, e non solo, come valore riconosciuto. Il nostro focus è il dialogo con altre culture, i risultati sono la conseguenza”. (Benedetto Camerana, Presidente Museo Nazionale dell’Automobile)

Il progetto di valorizzazione e divulgazione del patrimonio materiale e immateriale che il Museo conserva è reso possibile grazie a un’efficace strategia di co-progettazione con enti culturali, scuole, Istituti di ricerca e di alta formazione – in Italia e all’estero – oltre che di costante collaborazione con le aziende che hanno scelto di sostenere le attività in programma.

“Storia, arte, design e futuro sono le quattro direttrici che abbiamo individuato per definire un progetto di conservazione e valorizzazione del patrimonio, nel solco dei principi costituzionali e nella piena consapevolezza della responsabilità del ruolo che l’istituzione ricopre rispetto alle politiche sociali e culturali del paese, in un tempo di anticipazione e in un contesto globale fragile, di delicati equilibri. Se pensiamo il museo come luogo aperto al pubblico, accessibile, inclusivo che offre esperienze per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze, ecco allora affermarsi naturalmente la sua missione, quella di bene comune. In quanto tale il Museo non è solo un repository di ‘oggetti’, un contenitore di mostre ed eventi, ma diventa un luogo vivo, un acceleratore di coscienza (nelle parole di Gae Aulenti), agente provocatore di pensieri e di domande che deve e può aiutarci a comprendere e affrontare il futuro nel senso più ampio del termine. I progetti culturali per il 2025 sono tanti, tutti straordinariamente importanti per noi che ci lavoriamo, ma ciò di cui possiamo andare più fieri credo sia il fatto di aver saputo in questo anno e mezzo creare una comunità intorno alla cultura dell’automobile. Non solo un gruppo di appassionati di automotive – loro non sono mai mancati e continueranno senza dubbio a crescere anche grazie alla neonata Vehicle Valley – ma partner, aziende, pubbliche amministrazioni, istituzioni e realtà culturali in Italia e all’estero che hanno creduto in noi, nella possibilità di costruire un pezzo di storia insieme e che mi auguro continueranno a farlo negli anni a venire. Questa rete di relazioni è fondamentale allo sviluppo del Museo e, oltre a garantirne la solidità finanziaria e l’indipendenza, ne alimenta di contenuti il senso, riaffermandone il ruolo quale punto di riferimento culturale al servizio della comunità”. (Lorenza Bravetta, Direttore Museo Nazionale dell’Automobile)