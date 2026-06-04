Con Leopardi 3×3, BEA Chieri entra ufficialmente nel circuito federale di basket 3×3. La nuova squadra ha esordito sabato 30 maggio, al challenger del torneo Master di Alba che ha inaugurato la stagione 2026, qualificandosi per le gare del giorno seguente, chiuse con un ottimo accesso ai quarti di finale (settimo posto assoluto).

Per il primo appuntamento, il roster è stato composto da Valerio Maria Longo, Giorgio Manna, Manolo Luigi Parella e Niccolò Piccionne.

Questa settimana, Leopardi 3×3 tornerà in campo per il torneo Open di Sanremo (sabato 6 giugno) e per il torneo Master di Pavia (domenica 7 giugno).

Inizia da qui un nuovo progetto arancione, che guarda con entusiasmo a una disciplina in forte crescita, con sempre più appassionati e attrattiva. La stagione estiva è l’anticipo di nuove attività che, con lo staff tecnico dei Leopardi, verranno organizzate anche in altri periodi, per crescere sempre di più anche nel basket 3×3.

Commenta il DS Stefano Piccionne:

“Siamo contenti di iniziare questa nuova avventura anche con il supporto di Gigi Ferraris, che metterà la sua esperienza nel 3×3 a disposizione dei Leopardi, come dirigente. Il nostro obiettivo è avere una squadra competitiva, per vivere al meglio la nostra prima stagione e gettare le basi per gli sviluppi futuri. Il roster non è ancora chiuso e, dalle prossime settimane, potremo contare anche su nuovi rinforzi. Con Alex D’Arrigo e il resto del nostro staff, lavoreremo sulle attività 3×3 anche nel corso dell’estate e della prossima stagione sportiva, con i nostri tesserati”.