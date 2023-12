Al Piccolo Teatro Comico: Giorgio Andolfatto & co. in “Cose mai successe… a Natale”

Il Piccolo Teatro Comico è felice ed onorato di accogliere un format speciale creato da Giorgio Andolfatto e Bruno Furnari

Cose mai successe – Il mondo raccontato ai giovani

Secondo appuntamento del format gestito completamente da ragazzi e ragazze under 20

Direttore artistico Giorgio Andolfatto

Cose mai successe… a Natale!

A pochi giorni dal 25 Dicembre, tutti gli elfi di Babbazon (l’azienda del sig. Babbo Natale) decidono di scioperare… riuscirà un giovane aspirante comico, finito lì per caso, a risolvere la faccenda?

Potrete scoprirlo domenica 17 dicembre, alle 16.00 e alle 18.00 al Piccolo teatro comico di Torino! I giovani vi aspettano in un frizzante e natalizio varietà per famiglie! Non perdeteveli!

Il “Piccolo Teatro Comico” costituito nel febbraio del 2002, è la continuazione di un progetto artistico e di una poetica teatrale iniziata precedentemente nel 1988 con uno stesso staff allora denominato “Canovaccio”. Obiettivo artistico e di programmazione del “Piccolo Teatro Comico”: la rivalutazione del concetto teatro partendo dalla commedia e dal “classico” da proporre nella sua essenza primordiale, fino a performances di spettacolo eterogeneo dalla danza, al cabaret, al teatro multietnico e di genere, creando uno spazio organico, vivo che possa raggiungere un pubblico eterogeneo che viva lo spazio del PTC, proponendo anch’esso idee e spettacoli per ogni fascia di età, status e cultura.

Per info e prenotazione

Giorgio Andolfatto 3926067816

ALTRI CONTATTI

www.teatrocostumitorino.it

piccoloteatrocomicotorino@gmail.com

Fb: https://www.facebook.com/piccoloteatrocomico

Inst: https://www.instagram.com/piccoloteatrocomico/

Google my business: piccolo teatro comico aps – assoculturaleciazione

Contributo associativo a offerta libera